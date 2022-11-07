Dilek Ertek’in şüpheli ölümünde sır perdesi aralanıyor! Avukatı ve aile yakını konuştu: "Mücevherler kayıp değil"





'BÖYLE İHMAL OLMAZ'

Dilek Ertek'in vefatıyla ilgili isminin açıklanmasını istemeyen bir aile yakını da ilginç bilgiler aktardı. Acı olayın gemide saat 01.24'te gerçekleştiğini belirten aile yakını, bugüne dek İsviçreli olduğu öne sürülen erkek arkadaşının Avusturyalı bir mimar olduğunu söyledi. Ertek'in kalabalık arkadaş grubuyla değil erkek arkadaşıyla baş başa seyahate çıktığı ve yanında da, bahsedildiği gibi milyon dolarlık mücevherler olmadığı bilgisini aktaran yakını, "Dilek Hanım lüks mücevher satıyor diye her yere onlarla gitmezdi. Bu tatile çıkarken de yanına pahalı mücevherlerini almamıştı" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:



"Mimar, olayın üzerinden saatler geçtikten sonra haber verdiği için büyük bir ihmal söz konusu. Olayın çok geç haber verilmesinden kaynaklı oluşan ihmaller zinciri tüm aileyi isyan ettiriyor. Hızlı hareket edilseydi böyle bir olayın yaşanmayacağını düşünüyoruz." Ertek'i 'hayat dolu, tatlı dilli ve mütevazı bir insan' diye tanımlayan yakını Ertek'in intihar etmesinin mümkün olmadığını vurguladı.