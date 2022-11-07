Dilek Ertek’in şüpheli ölümünde sır perdesi aralanıyor! Avukatı ve aile yakını konuştu: "Mücevherler kayıp değil"

Sosyetenin ünlü isimlerinden Dilek Ertek, 26 Ekim'de İsviçreli sevgilisiyle doğum gününü kutlamak için Norwegian Spirit adlı cruise gemisine bindi. Tahiti'ye uğrayan gemi, Pasifik Okyanusu'nda seyir halindeyken, sevgilisi gün boyu kendisinden haber alamadığı Ertek'in kayıp olduğunu bildirdi. Kamera kayıtlarının incelenmesiyle işkadınının balkondan aşağı düştüğü tespit edildi.
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Annesinin öldüğünü öğrenen Gökçe Atuk, Tahiti'ye giderek annesini aramaya başlasa da, Ertek'in cansız bedenine ulaşılamadı. Atuk ve avukatının Tahitili yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ertek'i sevgilisinin ittiği iddia edilirken gerçek, soruşturma sonucunda netlik kazanmış olacak.
KAPTAN İFADE VERDİ
Olaya ilişkin son gelişmelerle ilgili konuşan Gökçe Atuk'un avukatı Didem Konaş Büyükpınar, Ertek'in mücevherlerinin kayıp olduğuna ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Yaşanan olayın uluslararası sularda gerçekleşmesi nedeniyle Tahiti'nin soruşturma başlatması yönünde Atuk'un büyük emeğinin olduğunu ve soruşturmanın derinleştirildiğini kaydeden Büyükpınar, şöyle devam etti:
"Kaptanın ve ilgili personellerin ifadesi alındı. Geminin yaptığı araştırma kayıtları da adli makamlara teslim edildi. Kaptanın seyir defterini yetkili makamlar aldı. Şu ana kadar yapılan soruşturma neticesinde Ertek'in o gece yanında kim veya kimlerin olduğunun henüz teşhisi yapılmadı. Dilek Hanım erkek arkadaşı ile birlikte gitmişti tatile. Uzun yıllardır beraberlerdi. Onun bu olayda bir ilgisi yoktur diyemiyoruz. Kaptandaki delilleri, geminin kamera kayıtlarını hep birlikte değerlendirdikten sonra ancak bir açıklamada bulunabiliriz. Bizim için de şu anda herkes şüpheli"