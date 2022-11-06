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Ünlü iş kadını Dilek Ertek gemiden düşerek hayatını kaybetti! İntihar mı cinayet mi? Dehşet verici şüpheler: Mücevherlere nerede?

Ünlü iş kadını Dilek Ertek, Norwegian Spirit isimli cruise gemisinde kamarasının balkonundan okyanusa düşerek hayatını kaybetti. Ertek'in ölümüyle ilgili cinayet mi intihar mı soruları akılları kurcalarken Dilek Ertek'in mücevherlerinin kayıp olması İsviçreli sevgilisini baş şüpheli haline getirdi. Üstelik Ertek'in mücevhersiz bakkala dahi gitmeyen bir insan olması ve cruise gemisinden atlama imkanının düşük olması intihar ihtimalini azaltıyor. İşte Dilek Ertek'in şüpheli ölümüyle ilgili detaylar...

06.11.2022 09:57 - Son Güncelleme: 06.11.2022 10:12
Ünlü iş kadını Dilek Ertek gemiden düşerek hayatını kaybetti! İntihar mı cinayet mi? Dehşet verici şüpheler: Mücevherlere nerede?

71 yaşındaki Dilek Ertek, 24 Ekim'de Norwegian Spirit adlı cruise gemisine, uzun süredir birlikte olduğu 74 yaşındaki İsviçreli erkek arkadaşıyla Bora Bora'da doğum gününü kutlamak için biniyor.

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Ünlü iş kadını Dilek Ertek gemiden düşerek hayatını kaybetti! İntihar mı cinayet mi? Dehşet verici şüpheler: Mücevherlere nerede?

SEVGİLİSİ KAYBOLDUĞUNU 20 SAAT SONRA BİLDİRİYOR
Erkek arkadaşı sabah, öğle ve akşam yemeklerinde dahi görünmeyen Dilek Ertek'in kayıp olduğunu tam 20 saat sonra akşam saat 22:00'de bildiriyor.

Ünlü iş kadını Dilek Ertek gemiden düşerek hayatını kaybetti! İntihar mı cinayet mi? Dehşet verici şüpheler: Mücevherlere nerede?

Olay gece 03:00 sıralarında oluyor ancak sevgilisi 20 saat sonra gemi yönetimini bilgilendiriyor.

Ünlü iş kadını Dilek Ertek gemiden düşerek hayatını kaybetti! İntihar mı cinayet mi? Dehşet verici şüpheler: Mücevherlere nerede?

GECE YARISI BİR KARARTI DENİZE DÜŞÜYOR
Güvertenin başında ve sonunda olan kameralar inceleniyor ve o saatte net olmayan bir karartının denize düştüğü görülüyor.

Ünlü iş kadını Dilek Ertek gemiden düşerek hayatını kaybetti! İntihar mı cinayet mi? Dehşet verici şüpheler: Mücevherlere nerede?

Gemi yönetimi erkek arkadaşını ayrı bir odada gözlem altında tutuyor ve 3 gün sonra Tahiti'ye yanaşılıyor.

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