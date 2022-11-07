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    • Magazin
    • 07.11.2022 09:50
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    • 07.11.2022 09:50
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    Turbo Turabi hızını bir türlü alamadı 'yatağı kötü bir evliliktense...' Survivor Turabi bu kez 3 yarı çıplak kadınla havuza girip paylaştı

    Survivor'ın gelmiş geçmiş en çok konuşulan ve tanınan isimlerinden biri olan Turabi Çamkıran, son dönemde Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Ve genellik bu paylaşımlar yarı çıplak kadınlarla oluyor. Son zamanlarda bu tür paylaşımlarına sıklık veren Turabi Çamkıran onlara bir yenisini daha ekleyerek sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Çamkıran yeni paylaşımına 'yatağı kötü bir evliliktense yalnız yaşlanmayı tercih ederim' dedi ve 3 yarı çıplak kadınla paylaşım yaptı. İşte detaylar...

    Turbo Turabi’den yine olay paylaşım

    Turbo Turabi hızını bir türlü alamadı 'yatağı kötü bir evliliktense...' Survivor Turabi bu kez 3 yarı çıplak kadınla havuza girip paylaştı... Survivor sonrası hayatı bambaşka bir yere evrilen Turabi Çamkıran sosyal medyada çok konuşuluyor. Birbirinden ilginç notları ve yarı çıplak paylaşımlarıyla gündem olmayı başaran Turabi Çamkıran yine bildiğiniz okudu, yapacağını yaptı. Ünlü yarışmacı paylaşımına ise "Yatağı kötü bir evliliktense yalnız yaşlanmayı tercih ederim" dedi.

    Survivor sayesinde tanınan Turabi son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

    Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da şampiyonlukları olan Turabi sosyal medyada ilginç yorumlar ve paylaşımlarda bulunuyor.

        Tangalı kadınlarla pozlar veren Turabi son olarak " Hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum" demişti.

        ELEŞTİRİLERE YANITI SERT OLMUŞTU

        Geçtiğimiz günlerde tangalı kadınlarla fotoğrafını paylaşan Turabi, konuyla ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere "Başkalarının namusuna dil uzatanlar, genelde en namussuzları çıkıyor. O da ayrı bir konu."

        "Hadi hadi tamam sizden başka namuslusu yok bu dünya da. İnandım. Hepiniz o kadar masum, hepiniz o kadar iyisiniz ki sanarsın cehennemde bir tek ben yanacağım" sözleriyle yanıt vermişti.

            "BURADA KİMSE BAKİRE ÖLMEZ"

            Takipçilerinden gelen eleştirileri kulak ardı ettiği gözlenen Turabi, The Challenge hastag'iyle paylaşım yaparak "Burada kimse bakire ölmez, hayat herkesi s...r" notunu düşmüştü.

            Turabi Çamkıran, ''Kadınınızı yatakta aç bırakmayın'' sözleriyle gündeme oturmuştu son olarak. Stringli bir kadınla poz veren Turabi Çamkıran, ''Bir kadın ilişkide mutsuzsa ya sofrada açtır, ya da yatakta. Bu ikisini de kadınına sağlayamıyorsan çift olmayı değil, yalnız kalmayı hak ediyorsundur. Size ilişkide mutlu olmanın sırrını veriyorum. Kadınınızı sofrada ve yatakta asla aç bırakmayın, saygıda kusur etmeyin ve onları anlamaya çalışmak yerine sadece sevin! Kadınlar anlaşılmak değil, sevilmek, sayılmak ve şımartılmak ister'' ifadelerini kullanmıştı.

            Yine tangalı kadınlarla poz veren Turabi Çamkıran bu sefer havuza girdi. Havuzda bir kadının kalçasını tutarak poz veren Turabi paylaşıma da yine olay bir not yazdı.

                "YATAĞINIZDAKİ PERFORMANSINIZ..."

                Survivor Turabi'nin kadınlarla pozunda şu not yer alıyordu:

                "Bu devirde iç güzelliği bir tek organ mafyası önemser. Bir erkek; 'Benim için iç güzellik daha önemli' diyorsa, o iç çamaşırınızın güzelliğidir. İNANMAYIN! Erkeğinizi evde tutmak istiyorsanız dış görünüşünüze ve yatağınızdaki performansınıza önem verin. Yatağı kötü bir evliliktense yalnız yaşlanmayı tercih ederim."
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                Haberler Magazin Turbo Turabi hızını bir türlü alamadı 'yatağı kötü bir evliliktense...' Survivor Turabi bu kez 3 yarı çıplak kadınla havuza girip paylaştı
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