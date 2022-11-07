Turbo Turabi hızını bir türlü alamadı 'yatağı kötü bir evliliktense...' Survivor Turabi bu kez 3 yarı çıplak kadınla havuza girip paylaştı... Survivor sonrası hayatı bambaşka bir yere evrilen Turabi Çamkıran sosyal medyada çok konuşuluyor. Birbirinden ilginç notları ve yarı çıplak paylaşımlarıyla gündem olmayı başaran Turabi Çamkıran yine bildiğiniz okudu, yapacağını yaptı. Ünlü yarışmacı paylaşımına ise "Yatağı kötü bir evliliktense yalnız yaşlanmayı tercih ederim" dedi.
Survivor sayesinde tanınan Turabi son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da şampiyonlukları olan Turabi sosyal medyada ilginç yorumlar ve paylaşımlarda bulunuyor.