Uğur Aslan Yargı dizisinde ayrıldı mı, neden? Yargı Eren Komiser öldü mü? Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Oynadığı diziler...

YARGI EREN KOMİSER ÖLDÜ MÜ?

41. bölümde Burak'tan şüphelenen Ilgaz şüphelerinin üstüne gider ve haklı çıkar. Birbirlerinin üstüne oynayan ikiliden biri kaybederken diğeri kazanacak.

Tam bu sırada Ilgaz, Eren ile birlikte Burak'ı yakalamak için gider. Eren bu sırada çıkan çatışmada Burak tarafından vurulur.

En iyi dostunun gözünün önünde vurulduğunu gören Ilgaz, Burak'ın peşinden gider ve finalde hem kazanan hem de kaybeden kişi Ilgaz olur.

Dizinin son sahnesi ise sosyal medyada gündem olmayı başardı.