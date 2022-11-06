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    • Magazin
    • 07.11.2022 14:02
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    • 07.11.2022 14:02
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    Uğur Aslan Yargı dizisinde ayrıldı mı, neden? Yargı Eren Komiser öldü mü? Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Oynadığı diziler...

    Yargı dizisinin son bölümü nefes kesti. Eren Komiser'in ölüp ölmediği merak ediliyor. Dizinin takipçileri internet arama motorlarında Uğur Aslan'ın Yargı dizisinden ayrılıp ayrılmadığını araştırmaya başladı. Peki Yargı Eren Komiser öldü mü? Uğur Aslan Yargı dizisinde ayrıldı mı, neden? Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Oynadığı diziler...

    Yargı Eren Komiser öldü mü? Uğur Aslan Yargı dizisinde ayrıldı mı, neden?

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi 6 Kasım Pazar günü 42. bölümüyle yayınlandı. Dizideki hastane sahnesi izleyicinin kafasını karıştırdı. Eren komiser öldü mü sorusu gündeme geldi. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı diziden Uğur Aslan ayrıldı mı merak ediliyor. Peki Eren Komiser öldü mü? Uğur Aslan Yargı dizisinde ayrıldı mı, neden?

    YARGI EREN KOMİSER ÖLDÜ MÜ?

    41. bölümde Burak'tan şüphelenen Ilgaz şüphelerinin üstüne gider ve haklı çıkar. Birbirlerinin üstüne oynayan ikiliden biri kaybederken diğeri kazanacak.

    Tam bu sırada Ilgaz, Eren ile birlikte Burak'ı yakalamak için gider. Eren bu sırada çıkan çatışmada Burak tarafından vurulur.

    En iyi dostunun gözünün önünde vurulduğunu gören Ilgaz, Burak'ın peşinden gider ve finalde hem kazanan hem de kaybeden kişi Ilgaz olur.

    Dizinin son sahnesi ise sosyal medyada gündem olmayı başardı.

    UĞUR ASLAN YARGI DİZİSİNDEN AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?

    Bu şoke eden sahnenin ardından herkes Eren Komiser yani usta oyuncu Uğur Aslan'ın kadrodan ayrılıp ayrılamayacağını merak etmeye başladı.

    Ancak Uğur Aslan'ın canlandırdığı Eren Komiser'in ölüp ölmediği henüz bilinmiyor. Konuya ilişkin açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacaktır.

        UĞUR ASLAN KİMDİR?

        Uğur Aslan 9 Şubat 1972'de Hatay'da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana-Sanat Dalı mezunudur.

        2005 yılında yayınlanan Beşinci Boyut adlı dizi ile oyunculuk hayatına adım atan Uğur Aslan, Aile Reisi, Yer Gök Aşk, Kayıp, Derdest, Kara Sevda, Açlığa Doymak, Daha, Gümüş, Aşık: Aşığın Gözü Kördür gibi yapımlarda rol almıştır.

        Şimdilerde ise ekranların sevilen dizisi 'Yargı'da Eren komiseri canlandırmaktadır.

        49 yaşındaki oyuncu Uğur Aslan, 22 yıldır başarılı senarist Sema Ergenekon ile evlidir. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftin 3 çocuğu bulunuyor.
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