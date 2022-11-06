Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden taşan dizinin sonu için spoiler geldi! Seyran ve Suna Ferit için... Yalı Çapkını dizisinin finali düşyıkımı!
Son bölümleriyle izleyiciyi hayrete düşüren Yalı Çapkını dizisi hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu şaşkınlığı iki katına çıkardı!
Kartları yeniden dağıttıracak hamle! Yalı Çapkını'nın finali nasıl bitecek? Bu kez en bombası... Ekranların sevilen yapımı Yalı Çapkını'nda özellikle son haftalarda yaşanan gelişmeler herkesi şaşırtıyor. Özellikle bu hafta çok konuşulacak sahneleriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar tüm dengeleri değiştirecek. Dizinin Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden uyarlanması gündeme gelirken kitap özetinin ortaya çıktığı iddiaları akıllara, "Sonu nasıl bitecek?" sorusunu getirdi. İşte merak edilenler...
OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiğ ve senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
Dizinin Gülseren Budayıcıoğlu imzası taşımasının ardından sosyal medyada kitap özeti iddiaları ortaya çıktı. Dizinin hangi kitaptan uyarlandığı sorusuna ise bazı izleyiciler 'Kral Kaybederse' diye yorumladı. Bunun hakkında youtube üzerinden videolar çekilerek analizler yapıldı.
GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU NE DEMİŞTİ?
Dizi hakkında açıklama yapan Budayıcıoğlu '' Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabi ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterle empati yapacaksınız.' diyerek merakları giderdi.