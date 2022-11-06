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    • Magazin
    • 06.11.2022 10:36
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    • 06.11.2022 10:41
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    Ünlü şarkıcıdan kan donduran haber! Evindeki küvette cesedi bulundu! Çoklu kişilik bozukluğu, manik depresyon, anksiyete ve şizofreni...

    Ünlü şarkıcıdan kan donduran haber! Evindeki küvette cesedi bulundu! Çoklu kişilik bozukluğu, manik depresyon, anksiyete ve şizofreni teşhislerinin konulduğunu söylemişti. 90'lı yıllarda 'çocuk yıldız' olarak şöhrete kavuşan ünlü şarkıcı, Kaliforniya'daki evinde trajik bir şekilde küvette ölü bulundu.İşte detaylar...

    Ünlü şarkıcıdan kan donduran haber! 90'larda şöhret olmuştu küvette cesedi bulundu! Çoklu kişilik bozukluğu, Manik depresyon, anksiyete ve şizofreni teşhisi konulduğunu söyleyen Aaron Carter'ın cesedi evindeki küvette bulundu.

    ABD'li ünlü rapçi ve bir dönemin çocuk oyuncu Aaron Carter 34 yaşında evinde ölü bulundu. Henüz 9 yaşındayken çocuk yıldız olarka ünlenen Carter'in cansız bedeni evinin küvetinde bulundu.

    Los Angeles ilçe polisi, bir adamın küvetinde boğulduğuna dair bir ihbar aldıktan sonra sabah saat 11.00 sıralarında olay yerine geldi. Polis eve geldiğinde ünlü isim yaşamını yitirmişti.

        İhbarı yapan kişinin evde çalışan bir hizmetçi olduğu ortaya çıktı. Ağabeyi Nick Carter'ın müzik grubu Backstreet Boys ile turnelere katıldıktan sonra rap müziğe yönelen Carter'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        Son yıllarda uyuşturucu bağımlılığı ortaya çıkan Carter, çoklu kişilik bozukluğu, manik depresyon, anksiyete ve şizofreni teşhislerinin konulduğunu söylemişti.

        34 YAŞINDA VEFAT ETTİ!

        Aaron Carter'in Temsilcisi NBC News'e yaptığı açıklamada "Bugün Aaron Carter'ın vefatını doğrulamak için son derece üzgün ve şoke olduk. Şu anda ölüm nedeni araştırılıyor. Aileye zaman vermenizi rica ediyoruz ve müsait olduklarında daha fazla bilgiye sahip olacaklar. Gelen sevginin yoğunluğunu ifade edemeyiz" dedi.

            Nick Carter'in küçük kardeşi olan Aaron Carter, Bacakstreet Boys grubundan "Aaron's Party", "I Want Candy," "That's How I Beat Shaq" gibi hit şarkılarla tanınıyordu. İlk albümü çıktığında daha çocuk ünlü olan Aaron Carter, kısa sürede Nickelodeon ve Disney Channel'da rol almaya başladı. Hilary Duff ile iki yıllık bir ilişkiye başladığında, Lizzie McGuire'da konuk oyuncu olarak rol aldı.

            ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR

            Zamanla gençlik yıllarında ünlü yıldız yasal sorunlarla ve madde kullanımıyla karşı karşıya kaldıkça ilgi odağından düştü. İki kez tutuklanan oyuncu, birkaç kez rehabilitasyon gördü ve iflas başvurusunda bulunmak zorunda kaldı.Kaynaklar, Carter'in küvetinde ölü bulunduğunu söylüyor. Yetkililer henüz bir açıklama yapmadı.

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            Haberler Magazin Ünlü şarkıcıdan kan donduran haber! Evindeki küvette cesedi bulundu! Çoklu kişilik bozukluğu, manik depresyon, anksiyete ve şizofreni...
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