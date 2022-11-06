Ünlü şarkıcıdan kan donduran haber! 90'larda şöhret olmuştu küvette cesedi bulundu! Çoklu kişilik bozukluğu, Manik depresyon, anksiyete ve şizofreni teşhisi konulduğunu söyleyen Aaron Carter'ın cesedi evindeki küvette bulundu.
ABD'li ünlü rapçi ve bir dönemin çocuk oyuncu Aaron Carter 34 yaşında evinde ölü bulundu. Henüz 9 yaşındayken çocuk yıldız olarka ünlenen Carter'in cansız bedeni evinin küvetinde bulundu.
Los Angeles ilçe polisi, bir adamın küvetinde boğulduğuna dair bir ihbar aldıktan sonra sabah saat 11.00 sıralarında olay yerine geldi. Polis eve geldiğinde ünlü isim yaşamını yitirmişti.