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    • Magazin
    • 06.11.2022 23:29
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    • 06.11.2022 23:30
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    Hababam Sınıfı film serisindeki hangi iki karakter hiçbir sahnede sıra arkadaşı olarak görülmemiştir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri," Hababam Sınıfı film serisindeki hangi iki karakter hiçbir sahnede sıra arkadaşı olarak görülmemiştir? '' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin..

    Hababam Sınıfı film serisindeki hangi iki karakter hiçbir sahnede sıra arkadaşı olarak görülmemiştir?

    Hababam Sınıfı film serisindeki hangi iki karakter hiçbir sahnede sıra arkadaşı olarak görülmemiştir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    Soru: Hababam Sınıfı film serisindeki hangi iki karakter hiçbir sahnede sıra arkadaşı olarak görülmemiştir?

    Cevap: B şıkkı Damat Ferit Tulum Hayri

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