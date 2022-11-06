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    • Magazin
    • 06.11.2022 10:15
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    • 06.11.2022 10:19
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    Sibel Can, Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici gözyaşlarına boğuldu! Selami Şahin'den anne - baba itirafı: "Soğan ekmek yedim, anne ve babama..."

    Sibel Can, Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve ekranları başındaki izleyiciler gözyaşlarına boğuldu! Selami Şahin'in anne - baba itirafı ve çocukluk yıllarında yaşadıkları gündeme bomba gibi düştü. Seninle Başım Dertte, Tapılacak Kadınsın, Alışmak Sevmekten Zor ve daha nice dillere pelesenk olmuş şarkıların mimarı olan Selami Şahin, Şarkılar Bizi Söyler'de duygusal anlar yaşattı.

    Selami Şahin’den gözyaşlarına boğan anne - baba itirafı!

    Sibel Can, Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici gözyaşlarına boğuldu! Selami Şahin'den anne - baba itirafı. Türk müziğine kazandırdığı 300'e yakın hit şarkısıyla, 50 yılı aşkın süredir gönüllere taht kuran duayen sanatçı, izleyicilere eşsiz bir müzik ziyafeti yaşattı. Sevilen şarkılarını Kanal D izleyicisi için seslen diren Şahin, performansıyla geceye damga vurdu. Selami Şahin, yorumladığı benzersiz eserlerinin yanı sıra yaptığı taklitler ile de herkesi kahkahaya boğdu. Zeki Müren, İbrahim Tatlıses ve Coşkun Sabah taklitleriyle stüdyoda eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.

    GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

    Eğlenceli geçen programda Selami Şahin çocukluk yıllarını anlattı; "Her insanın hayatı romandır. Benim hayatım roman çok fakir bir ailenin çocuğuydum. Köyde hiçbir şey yoktu. Öğretmenler bana sen şarkıcı olursun derlerdi. 15 yaşında İstanbul'a geldim. Soğan ekmek yedim kazandığım parayı aileme gönderdim.

    Ben anne ve babama taptım. Yemedim, yedirdim. Hacca gönderdim. Türkçe hiç bilmezdi annem 'sana bir beste yaptım' dedim. Arapçasını söyledim bana sarılıp ağladı. 'Tapılacak Kadınsın' şarkısını rahmetli anneme yazdım.

        Selami Şahin'in Sibel Can ve Hakan Altun'un düetleri izleyiciden tam not aldı. Sosyal medyada da ses getiren program gecenin en çok konuşulanları arasına girdi.

        SOSYAL MEDYADA SELAMİ ŞAHİN RÜZGARI!

        Bazı Twitter kullanıcıları düşüncelerini #ŞarkılarBiziSöyler etiketiyle paylaştı:

        - Olmayan sevdaya bile, varmış gibi ağlatan adam....

        - Bir Selami Şahin şarkısı ile bir anda yerle bir olursun…

        - Ne gece ama hem ağladık, hem güldük.

        - Selami Şahin şarkı söylemeye başladığı andan itibaren, kazandığım, kaybettiğim ne varsa, Film gibi seyrettim içimde. Allah uzun ömürler versin inşallah.

        - Selami Şahin sen ne büyük ustasın sanatçısın yerin asla dolmaz.

        - Oh be, kulağımın pası silindi. Nasıl da tüm şarkılarını ezbere biliyorum! İyi ki varsın sen ve değerli eserlerin...
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        Haberler Magazin Sibel Can, Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici gözyaşlarına boğuldu! Selami Şahin'den anne - baba itirafı: "Soğan ekmek yedim, anne ve babama..."
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