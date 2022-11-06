Sibel Can, Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici gözyaşlarına boğuldu! Selami Şahin'den anne - baba itirafı: "Soğan ekmek yedim, anne ve babama..."

SOSYAL MEDYADA SELAMİ ŞAHİN RÜZGARI!

Bazı Twitter kullanıcıları düşüncelerini #ŞarkılarBiziSöyler etiketiyle paylaştı:

- Olmayan sevdaya bile, varmış gibi ağlatan adam....

- Bir Selami Şahin şarkısı ile bir anda yerle bir olursun…

- Ne gece ama hem ağladık, hem güldük.

- Selami Şahin şarkı söylemeye başladığı andan itibaren, kazandığım, kaybettiğim ne varsa, Film gibi seyrettim içimde. Allah uzun ömürler versin inşallah.

- Selami Şahin sen ne büyük ustasın sanatçısın yerin asla dolmaz.

- Oh be, kulağımın pası silindi. Nasıl da tüm şarkılarını ezbere biliyorum! İyi ki varsın sen ve değerli eserlerin...