Amber Heard'ün kirli çamaşırları ortaya çıkmıştı... Olay davanın ardından Johnny Depp avukat aşkından ayrıldı: "Ciddi ilişki ona uygun değil"

"YAŞADIKLARINDAN SONRA KİM CİDDİ BİR İLİŞKİ İSTER Kİ?"

DailyMail'de yer alan habere göre; yaşananlardan sonra ise aktörün bir arkadaşı, magazin gündemine oturan aşkla ilgili; "İkisinin arasındakinin kesinlikle ciddi bir romantik ilişki olduğuna inanmıyorum. Birincisi; Johnny, eski eşi Amber'a karşı verdiği büyük bir yasal savaştan yeni çıktı, bundan sonra kim ciddi bir ilişki ister ki? Onun için son derece travmatik bir dönem oldu" ifadelerini kullandı ve ekledi: "İkincisi, o Johnny Depp ve standart bir ciddi ilişkinin ona uygun olacağını düşünmüyorum."