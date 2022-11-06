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    • Magazin
    • 06.11.2022 09:57
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    • 06.11.2022 10:01
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    Amber Heard'ün kirli çamaşırları ortaya çıkmıştı... Olay davanın ardından Johnny Depp avukat aşkından ayrıldı: "Ciddi ilişki ona uygun değil"

    Amber Heard'ün kirli çamaşırları ortaya çıkmıştı... Olay davanın ardından Johnny Depp avukat aşkından ayrıldı. Dünyanın anbean takip ettiği Amber Heard - Johnny Depp davasının ardından ünlü aktörün avukatı Camille Vasquez ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Mahkeme salonundaki samimiyet ikili arasındaki aşk iddialarını zirveye taşırken gerçeğin bambaşka olduğu ortaya çıkmıştı. Evet, Johnny Depp'in yeni sevgilisi bir avukattı ancak o avukat değil... ABD'li aktör Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı karalama davasını kazanmasının ardından bir dönem hukuk ekibinde yer alan avukat Joelle Rich ile aşk yaşıyordu. Ancak Hollywood yıldızının hayranlarını sevindiren bu gelişmenin üzerinden çok geçmeden, ikiliden kötü haber geldi. Depp'in bir arkadaşı ise açıklamalarıyla dikkat çekti.

    Johnny Depp avukat aşkından ayrıldı

    Amber Heard'ün kirli çamaşırları ortaya çıkmıştı... Olay davanın ardından Johnny Depp avukat aşkından ayrıldı. Dünyanın anbean takip ettiği Amber Heard - Johnny Depp davası, Depp'in kazanmasıyla sonuçlandı.

    1984 yapımı 'Elm Sokağında Kâbus' ile kamera karşısında ilk deneyimini yaşayan, oyunculuk kariyerinde birçok ödüle aday gösterilen Johnny Depp'in, 2011 yılında birlikte rol aldıkları 'The Rum Diary' filminin setinde tanıştığı ve yaklaşık iki yıl süren evliliğin ardından olaylı bir şekilde boşandığı Amber Heard ile karşılıklı olarak açtıkları milyonlarca dolarlık dava, 1 Haziran'da sona erdi.

    Oy birliğiyle alınan kararda; jüri, Heard'ün eski eşine iftira attığına ve Depp'e 10 milyon dolar cezai tazminata ek olarak aktörü zararlarını karşılamak için de ekstra beş milyon dolar telafi edici tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. Sonrasında bu rakam, beş milyon dolardan Virgina eyaletinin bu tür tazminatlar için sınırı olan 350 bin dolara düşürülmüştü.

        Jüri üyeleri, Amber Heard'ün evliliğine ilişkin beyanlarına inanmadı ve iddialarının sadece Depp değil başkaca insanları da lekelediğine karar vererek, Heard'ün 'kötü niyetle' hareket ettiğine hükmetmişti. Jüri, Heard'ün de Depp'in avukatı üzerinden karalandığına ilişkin suçlamadan birini kabul ederek, Depp'in Heard'e 2 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Heard ve Depp, geçtiğimiz haftalarda ise bu kararlar için karşılıklı olarak temyize gitmişti.

        YENİ AŞKI ORTAYA ÇIKTI

        İftira davasını kazandıktan sonra sonra yeni film projeleri ve marka anlaşmalarıyla kariyerine hızlı bir dönüş yapan Johnny Depp, özel hayatında da yeni bir sayfa açmıştı.

        İKİ ÇOCUK ANNESİ AVUKAT

        ABD magazin basınına göre; 'Karayip Korsanları' serisinin yıldızının yeni sevgilisi, bir avukat olan Joelle Rich'ti. 37 yaşındaki Rich, geçen yıl Londra'da görülen ve Depp'in kaybettiği iftira davasında aktörün hukuk ekibinde yer alıyordu. İki çocuk sahibi olan Rich'in evli olduğu ve şu sıralar boşanma aşamasında olduğu da biliniyordu.

            DURUŞMALARDA DA HEP YANINDAYDI

            Bu arada Joelle Rich'in, 58 yaşındaki Depp'in eski eşi Amber Heard ile hesaplaştığı ABD'deki iftira davasının duruşmaları sırasında da yanından hiç ayrılmadığı ortaya çıktmıştı. Ancak Londra merkezli bir hukuk firmasında görev yapan Rich, o duruşmalar sırasında Depp'in hukuk ekibinde yer almıyordu.

            PROFESYONEL DEĞİL DUYGUSAL SEBEPLER...

            US Weekly'ye konuşan bir kaynak, Londra'da çalışan Joelle Rich'in aslında ABD'deki duruşmalarda profesyonel nedenlerle bulunmadığını; amacının 59 yaşındaki Johnny Depp'i desteklemek olduğunu ileri sürmüştü.

            "YAŞADIKLARINDAN SONRA KİM CİDDİ BİR İLİŞKİ İSTER Kİ?"

            DailyMail'de yer alan habere göre; yaşananlardan sonra ise aktörün bir arkadaşı, magazin gündemine oturan aşkla ilgili; "İkisinin arasındakinin kesinlikle ciddi bir romantik ilişki olduğuna inanmıyorum. Birincisi; Johnny, eski eşi Amber'a karşı verdiği büyük bir yasal savaştan yeni çıktı, bundan sonra kim ciddi bir ilişki ister ki? Onun için son derece travmatik bir dönem oldu" ifadelerini kullandı ve ekledi: "İkincisi, o Johnny Depp ve standart bir ciddi ilişkinin ona uygun olacağını düşünmüyorum."

                AŞK BİTTİ

                Bu açıklamaların ardından, 'Karayip Korsanları' yıldızı ve avukat aşkından kötü haber geldi. İkiliye yakın bir kaynak People'a konuşarak, Depp ve Rich'in ayrıldığını açıkladı. İkilinin ayrılık sebebi ise bilinmiyor.

                Johnny Depp'in yeni sevgilisi ifşa oldu! Avukatı Camille Vasquez denmişti ters köşe yaptı meğer Amber Heard'le iftira davasında da oradaymış

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                Haberler Magazin Amber Heard'ün kirli çamaşırları ortaya çıkmıştı... Olay davanın ardından Johnny Depp avukat aşkından ayrıldı: "Ciddi ilişki ona uygun değil"
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