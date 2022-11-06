Amber Heard'ün kirli çamaşırları ortaya çıkmıştı... Olay davanın ardından Johnny Depp avukat aşkından ayrıldı: "Ciddi ilişki ona uygun değil"

Amber Heard'ün kirli çamaşırları ortaya çıkmıştı... Olay davanın ardından Johnny Depp avukat aşkından ayrıldı. Dünyanın anbean takip ettiği Amber Heard - Johnny Depp davası, Depp'in kazanmasıyla sonuçlandı.
1984 yapımı 'Elm Sokağında Kâbus' ile kamera karşısında ilk deneyimini yaşayan, oyunculuk kariyerinde birçok ödüle aday gösterilen Johnny Depp'in, 2011 yılında birlikte rol aldıkları 'The Rum Diary' filminin setinde tanıştığı ve yaklaşık iki yıl süren evliliğin ardından olaylı bir şekilde boşandığı Amber Heard ile karşılıklı olarak açtıkları milyonlarca dolarlık dava, 1 Haziran'da sona erdi.
Oy birliğiyle alınan kararda; jüri, Heard'ün eski eşine iftira attığına ve Depp'e 10 milyon dolar cezai tazminata ek olarak aktörü zararlarını karşılamak için de ekstra beş milyon dolar telafi edici tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. Sonrasında bu rakam, beş milyon dolardan Virgina eyaletinin bu tür tazminatlar için sınırı olan 350 bin dolara düşürülmüştü.