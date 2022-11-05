Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'in güzelliği 20'likleri kıskandıran cinsten! '15'imde evden ayrıldım yatacak yerim yoktu' diyen Şahin'in eşi...
Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Seninle Başım Dertte, Alışmak Sevmekten Zor gibi şarkılarla hafızalara kazınan Selami Şahin, sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde 50 yılı aşkın sanat hayatı hakkında açıklamalarda bulunan Şahin, günün en çok aranan ismi. Hakkında en çok merak edilense eşi. İşte başta Selami Şahin'in eşi Didem Şahin olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
05.11.2022 17:20 - Son Güncelleme: 05.11.2022 17:20
Türk müzisyen, besteci, söz yazarı ve yapımcı Selami Şahin, Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olarak katıldı.
Hatay'a göç etmiş Mısır kökenli bir anne ile Türk subayı bir babanın altı çocuğundan dördüncüsü Selami Şahin'in hayatı ile ilgili aramalar hız kazandı.
Şahin geçtiğimiz günlerde hayat hikayesini anlatmış 'Çok fakirdik, köyümüzde su ve elektrik yoktu. 15 yaşında evden ailemin rızasını alarak tahta bir bavulla tek başıma ayrıldım. İlkokul öğretmenimin 'Sesin çok güzel, günün birinde şarkıcı olursun' yorumuyla, şarkıcı olmak için Antakya, İskenderun, Adana ve Ankara'ya gittim. Bir sene dolmadan 'Burada şarkıcı olunmaz' diyerek 16 yaşında İstanbul'a geldim. Yatacak yerim yoktu' sözlerini kullanmıştı.