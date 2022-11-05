Selami Şahin’in eşi Didem Şahin’in güzelliği 20’likleri kıskandıran cinsten! ’15’imde evden ayrıldım yatacak yerim yoktu’ diyen Şahin’in eşi...

Şahin geçtiğimiz günlerde hayat hikayesini anlatmış 'Çok fakirdik, köyümüzde su ve elektrik yoktu. 15 yaşında evden ailemin rızasını alarak tahta bir bavulla tek başıma ayrıldım. İlkokul öğretmenimin 'Sesin çok güzel, günün birinde şarkıcı olursun' yorumuyla, şarkıcı olmak için Antakya, İskenderun, Adana ve Ankara'ya gittim. Bir sene dolmadan 'Burada şarkıcı olunmaz' diyerek 16 yaşında İstanbul'a geldim. Yatacak yerim yoktu' sözlerini kullanmıştı.