Berfu Yenenler paylaştı Ezel'in Eren'inin son haline bakın! 28 yaşındaki Yağız Atakan Savaş'ı görenler: "Çocuk adam kocaman olmuş"
Berfu Yenenler paylaştı Ezel'in Eren'i son haliyle şaşırttı! 28 yaşındaki Yağız Atakan Savaş'ı görenler, "Çocuk adam kocaman olmuş" yorumları yaptı. Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı efsane diziler arasında yer alan Ezel dizisinde yıllar geçse de ne Eyşan unutulabildi, ne de Ömer... Kerpeten Ali'nin oğlu Eren'i canlandıran Yağız Atakan Savaş da bu isimler arasında yerini aldı. Dizinin çekildiği dönemlerde yaşı oldukça küçük olan oyuncu şimdilerde bambaşka biri oldu.Berfu Yenenler'in Ezel dizisinden bir kare paylaşması sonrası merak edilen Yağız Atakan Savaş'ı görenler şaştı kaldı.
24.10.2022 16:21 - Son Güncelleme: 24.10.2022 16:31
Berfu Yenenler paylaştı Ezel'in Eren'inin son haline bakın! 28 yaşındaki Yağız Atakan Savaş'ı görenler, "Çocuk adam kocaman olmuş" diyor.
2 sezon süren ve ekranlarda fırtınalar estiren bir dönemin başarılı yapımı Ezel dizisinde Kerpeten Ali'nin oğlu Eren karakteri ile hafızalara kazınmıştı Yağız Atakan Savaş...
Yayınlandığı döneme damgasını vuran ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Ezel, yıllar geçse de hala birçok kişi tarafından hala izleniyor...
Yağız Atakan Savaş Ezel'in ardından Mavi Kelebekler, Kayıp Şehir, Kaçak ve Ankara Yazı Veda Mektubu, Taş Mektep ve İmkansız Olasılık adlı filmlerde yer aldı.