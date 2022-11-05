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    • Magazin
    • 05.11.2022 17:00
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    • 05.11.2022 17:02
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    Gönül Dağı'nın Güneş Toplayan Adamı'nın gerçek hikayesi yürekleri yaktı! Sözleriyle kimdir izleyici tarafından merak edilen Divane meğer...

    TRT 1 ekranlarında Cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Gönül Dağı, 7'den 70'e her yeni bölümü merakla beklenen bir dizi. Son dönemde oyuncu kadrosunda yaşadığı ayrılıklarla gündeme gelse de hala Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya, Ferdi Sancak gibi isimleri de kadrosunda bulunduruyor ve Cumartesi akşamı hem reytinglerde hem de sosyal medyada adından söz ettiriyor. Son olarak Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan'ın ayrılığıyla sarsılmıştı dizi. Ancak diziyi taşıyan hikayelerin ardı arkası kesilmiyor. Onlardan biri de Divane, nam-ı diğer Güneş Toplayan Adam. Peki Güneş Toplayan Adam'ın hikayesinin gerçek olduğunu ve Osmanlı'ya kadar gittiğini biliyor muydunuz? İşte detaylar...

    Gönül Dağı’nın Güneş Toplayan Adamı’nın gerçek hikayesi yürekleri yaktı! Sözleriyle kimdir izleyici tarafından merak edilen Divane meğer...

    Gönül Dağı'nın Güneş Toplayan Adamı'nın gerçek hikayesi yürekleri yaktı! Sözleriyle kimdir izleyici tarafından merak edilen Divane meğer... Sımsıcak bir bozkr hikayesinin anlatıldığı Gönül Dağı dizisi, Cumartesi günlerinin sevilen yapımları arasında. Özellikle yayınlandığı akşam sosyal medyada çok konuşulan Gönül Dağı'nda, Ciritçi Abdullah ile Divane arasında geçen diyaloglar izleyicileri mest ediyor. Dizide bir karakter var ki, herkesten daha çok merak ediliyor. O da Divane. Divane'nin hikayesi ise Osmanlı'dan kalma gerçek bir hikaye. İşte ayrıntılar.

    TRT1'in sevilen dizilerinden olan 'Gönül Dağı'nın efsane karakteri 'Divane' ya da 'Güneş Toplayan Adamı' hakkındaki gerçek ortaya çıktı. 'Tuttum seni attım içeri' repliğiyle ünlenen Divane'nin Osmanlı zamanlarından gelen hüzünlü bir hikayesi var.

    Bu sezon, 3.sezonuyla izleyici karşısına çıka Gönül Dağı'nda özellikle Ciritçi Abdullah ile Divane arasındaki diyaloglar izleyiciler tarafından çok beğeniliyor. Dizide 'Divane', 'Muhterem', 'Güneş Toplayan Adam' olarak anılan karakterin hikayesi, Osmanlı döneminden kalma gerçek bir hikaye.

        'Muhterem' lakabıyla da anılan Divane ile ilgili tarihte birçok örnek var. Ancak en çok anlatılan hikaye Osmanlı İmparatorluğuna kadar uzanıyor.

        Divane karakteri Bulgaristan'ın Osmanlı sancağını taşıdığı günlerde yaşanan bir aşk hikayesinden türetilmiş.

        Söylentilere göre Bulgaristan'ın Tırnova şehrinde yaşayan iki Türk genci -erkeğin adı Divane'dir- birbirine aşık olmuştur. Evlenip bir yuva kurduklarında ise mutluluğa eriştiklerini sanmışlardır.

            Oysa çok geçmeden Divane'nin eşi amansız bir hastalığa yakalanır. Ne yapsalar kurtaramazlar ve kadıncağız vefat eder.

            Eşinin mezarına Güneş taşırken, "Tuttum seni, attım içeri" diye seslenirmiş. Divane'nin eşinin mezarını Bursa yakınlarında dağlık bir bölgede kulübeye içine defnettiği söylenir. Ve buraya gün içerisinde sık sık gelerek gün ışığı taşımaya çalışırmış. Bunu yaparken ise meşhur replik 'Tuttum seni, attım içeri' sözlerini tekrarlarmış.

            Köylüler adamın acısına üzüldükleri için ona yemek getirirlermiş. Ama Divane sürekli 'Bunu nereden getirdin' diye sorarmış. Eğer getiren 'Allah'ın ikramı', demezse o yemeği almazmış. Bir gün sesi kesilmiş, güneş taşımaz olmuş.
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                Haberler Magazin Gönül Dağı'nın Güneş Toplayan Adamı'nın gerçek hikayesi yürekleri yaktı! Sözleriyle kimdir izleyici tarafından merak edilen Divane meğer...
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