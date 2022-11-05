Gönül Dağı'nın Güneş Toplayan Adamı'nın gerçek hikayesi yürekleri yaktı! Sözleriyle kimdir izleyici tarafından merak edilen Divane meğer... Sımsıcak bir bozkr hikayesinin anlatıldığı Gönül Dağı dizisi, Cumartesi günlerinin sevilen yapımları arasında. Özellikle yayınlandığı akşam sosyal medyada çok konuşulan Gönül Dağı'nda, Ciritçi Abdullah ile Divane arasında geçen diyaloglar izleyicileri mest ediyor. Dizide bir karakter var ki, herkesten daha çok merak ediliyor. O da Divane. Divane'nin hikayesi ise Osmanlı'dan kalma gerçek bir hikaye. İşte ayrıntılar.
TRT1'in sevilen dizilerinden olan 'Gönül Dağı'nın efsane karakteri 'Divane' ya da 'Güneş Toplayan Adamı' hakkındaki gerçek ortaya çıktı. 'Tuttum seni attım içeri' repliğiyle ünlenen Divane'nin Osmanlı zamanlarından gelen hüzünlü bir hikayesi var.
Bu sezon, 3.sezonuyla izleyici karşısına çıka Gönül Dağı'nda özellikle Ciritçi Abdullah ile Divane arasındaki diyaloglar izleyiciler tarafından çok beğeniliyor. Dizide 'Divane', 'Muhterem', 'Güneş Toplayan Adam' olarak anılan karakterin hikayesi, Osmanlı döneminden kalma gerçek bir hikaye.