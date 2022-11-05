Gönül Dağı'nın Güneş Toplayan Adamı'nın gerçek hikayesi yürekleri yaktı! Sözleriyle kimdir izleyici tarafından merak edilen Divane meğer... Sımsıcak bir bozkr hikayesinin anlatıldığı Gönül Dağı dizisi, Cumartesi günlerinin sevilen yapımları arasında. Özellikle yayınlandığı akşam sosyal medyada çok konuşulan Gönül Dağı'nda, Ciritçi Abdullah ile Divane arasında geçen diyaloglar izleyicileri mest ediyor. Dizide bir karakter var ki, herkesten daha çok merak ediliyor. O da Divane. Divane'nin hikayesi ise Osmanlı'dan kalma gerçek bir hikaye. İşte ayrıntılar.