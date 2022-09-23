Johnny Depp'in yeni sevgilisi ifşa oldu! Avukatı Camille Vasquez denmişti ters köşe yaptı meğer Amber Heard'le iftira davasında da oradaymış
Johnny Depp'in yeni sevgilisi ifşa oldu! Avukatı Camille Vasquez denmişti ters köşe yaptı meğer Amber Heard'le iftira davasında da oradaymış... Amber Heard ile uzun süre devam eden davayı kazanan Amerikalı oyuncu Johnny Depp'in yeni sevgilisi bomba bir isim çıktı. Depp meğer dava sürecinde kendisine destek olan o avukatla sevgiliymiş... sevgili oldu. Ünlü oyuncunun davasına bakan diğer avukatı Camille Vasquez ile birlikte olduğu iddia edilmişti. İşte Johnny Depp'in yeni sevgilisi...
23.09.2022 11:41 - Son Güncelleme: 23.09.2022 11:56
Johnny Depp'in yeni sevgilisi ifşa oldu! Avukatı Camille Vasquez denmişti ters köşe yaptı meğer Amber Heard'le iftira davasında da oradaymış...