Vav TV İzle
Haberler Magazin Johnny Depp'in yeni sevgilisi ifşa oldu! Avukatı Camille Vasquez denmişti ters köşe yaptı meğer Amber Heard'le iftira davasında da oradaymış

Johnny Depp'in yeni sevgilisi ifşa oldu! Avukatı Camille Vasquez denmişti ters köşe yaptı meğer Amber Heard'le iftira davasında da oradaymış

Johnny Depp'in yeni sevgilisi ifşa oldu! Avukatı Camille Vasquez denmişti ters köşe yaptı meğer Amber Heard'le iftira davasında da oradaymış... Amber Heard ile uzun süre devam eden davayı kazanan Amerikalı oyuncu Johnny Depp'in yeni sevgilisi bomba bir isim çıktı. Depp meğer dava sürecinde kendisine destek olan o avukatla sevgiliymiş... sevgili oldu. Ünlü oyuncunun davasına bakan diğer avukatı Camille Vasquez ile birlikte olduğu iddia edilmişti. İşte Johnny Depp'in yeni sevgilisi...

23.09.2022 11:41 - Son Güncelleme: 23.09.2022 11:56
Johnny Depp’in yeni sevgilisi ifşa oldu! Avukatı Camille Vasquez denmişti ters köşe yaptı meğer Amber Heard’le iftira davasında da oradaymış

Johnny Depp'in yeni sevgilisi ifşa oldu! Avukatı Camille Vasquez denmişti ters köşe yaptı meğer Amber Heard'le iftira davasında da oradaymış...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Johnny Depp’in yeni sevgilisi ifşa oldu! Avukatı Camille Vasquez denmişti ters köşe yaptı meğer Amber Heard’le iftira davasında da oradaymış

oyuncu Johnny Depp, Amber Heard'e açtığı karalama davasını kazandıktan sonra yeni film projeleri ve marka anlaşmalarıyla kariyerine hızlı bir dönüş yapmıştı. Page Six'in kaynaklarına göre, Depp özel hayatında da yeni bir sayfa açtı.

Johnny Depp’in yeni sevgilisi ifşa oldu! Avukatı Camille Vasquez denmişti ters köşe yaptı meğer Amber Heard’le iftira davasında da oradaymış

İddialara göre, 59 yaşındaki oyuncu İngiliz avukat Joelle Rich ile birlikte. Rich, altı hafta süren iftira davasında Depp'in yasal temsilcilerinden biri değildi.

Johnny Depp’in yeni sevgilisi ifşa oldu! Avukatı Camille Vasquez denmişti ters köşe yaptı meğer Amber Heard’le iftira davasında da oradaymış

Ancak kendisi oyuncuyu The Sun gazetesine karşı açtığı davada temsil etmiş ve dava sürecinde destek amaçlı en az iki kere mahkemeye gelmişti.

Johnny Depp’in yeni sevgilisi ifşa oldu! Avukatı Camille Vasquez denmişti ters köşe yaptı meğer Amber Heard’le iftira davasında da oradaymış

BOŞANMA AŞAMASINDA

İki çocuk sahibi olan Rich'in evli olduğu ve şu sıralar boşanma aşamasında olduğu biliniyor.

SON DAKİKA