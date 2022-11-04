Kaan Yıldırım sevgilisi Pınar Deniz'in yaş gününde aşka geldi! En özel anlarını paylaştı görenler yorum yağdırdı: "Enerjiniz bize geçiyor"

Kaan Yıldırım Instagram'dan Pınar Deniz ile çok özel anlarından fotoğraflar paylaşarak altına, "Hep gül, hep gülelim. İyi ki varsın, nice yaşlara sevgilim" notunu düştü. Pınar'dan ise sevgilisine, "Sevgilim benim" yanıtı geldi.