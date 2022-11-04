Kaan Yıldırım sevgilisi Pınar Deniz'in yaş gününde aşka geldi! En özel anlarını paylaştı görenler yorum yağdırdı: "Enerjiniz bize geçiyor"

Kaan Yıldırım sevgilisi Pınar Deniz'in yaş gününde aşka geldi! En özel anlarını paylaştı, o kareleri görenler yorum yağdırdı. Meslektaşı Ezgi Eyüboğlu ile 3 yıl süren evliliğinin ardından magazin gündeminden düşmeyen Kaan Yıldırım aşk hayatıyla gündemden düşmüyor.
24 Aralık 1986 doğumlu Kaan Yıldırım'ın eski sevgilileri arasında bomba bir isim alıyordu; Hadise. Çiftin ilişkisi kısa sürse de etkisi epey büyük oldu. Hadise ile yaşadığı aşkın ardından magazin basınının daha da dikkatini çekmeyi başaran Kaan Yıldırım'ın adı farklı farklı isimlerle anılıyordu.
Hatta bu isimlerden biri de Hande Erçel'di... 'Çapkın Kaan' olarak adlandırılan yakışıklı oyuncu son olarak başarılı meslektaşı Pınar Deniz'e gönlünü kaptırdı.