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    • Magazin
    • 04.11.2022 16:59
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    • 04.11.2022 17:25
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    Kaan Yıldırım sevgilisi Pınar Deniz'in yaş gününde aşka geldi! En özel anlarını paylaştı görenler yorum yağdırdı: "Enerjiniz bize geçiyor"

    Kaan Yıldırım sevgilisi Pınar Deniz'in yaş gününde aşka geldi! En özel anlarını paylaştı, o kareleri görenler ünlü çiftin fotoğraflarına yorum yağdırdı. Yargı dizisinin Ceylin'i olarak hafızalara kazınan Pınar Deniz'in doğum günü kutlamaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde arkadaşları arasında düzenlenen erken doğum günü partisiyle gündeme gelen güzel oyuncu şimdi de sevgilisi Kaan Yıldırım'ın Instagram'dan paylaştığı fotoğraflar ve yazdığı notla dikkat çekti.

    Kaan Yıldırım sevgilisi Pınar Deniz'in yaş gününde aşka geldi! En özel anlarını paylaştı, o kareleri görenler yorum yağdırdı. Meslektaşı Ezgi Eyüboğlu ile 3 yıl süren evliliğinin ardından magazin gündeminden düşmeyen Kaan Yıldırım aşk hayatıyla gündemden düşmüyor.

    24 Aralık 1986 doğumlu Kaan Yıldırım'ın eski sevgilileri arasında bomba bir isim alıyordu; Hadise. Çiftin ilişkisi kısa sürse de etkisi epey büyük oldu. Hadise ile yaşadığı aşkın ardından magazin basınının daha da dikkatini çekmeyi başaran Kaan Yıldırım'ın adı farklı farklı isimlerle anılıyordu.

    Hatta bu isimlerden biri de Hande Erçel'di... 'Çapkın Kaan' olarak adlandırılan yakışıklı oyuncu son olarak başarılı meslektaşı Pınar Deniz'e gönlünü kaptırdı.

        Bir süredir aşk yaşayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ı ilk kez takvim.com.tr'den Doğan Savaş görüntüledi. Melike Şahin'i izlemeye el ele giden ünlü çift kameraları görünce kaçmamayı tercih ett ve ilişki resmen kanıtlandı.

        İlişkilerini dosta düşmana duyuran Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım daha sonra birbirinin sosyal medya hesaplarında da ortaya çıktı. Aşk dolu paylaşımlarla dikkat çeken Pınar ile Kaan çifti sosyal hayatlarında da olduça aktif.

        Birlikte konsere, sinemaya, eğlenceye giden çift basından kaçamıyor. Her fırsatta karşısında kameraları gören ikili her ne kadar ilişkilerini ilan etse de çekingen tavırlar sergiliyor.

            Gittikleri her yerde mutluluk pozu veren çiftin, evliliğe adım adım yaklaştığı iddialar arasında. Yakınlarına, "Hayatımın en heyecanlı ve mutlu günlerini yaşıyorum" diyen Pınar Deniz, radikal bir karar aldı ve sevgilisinin evinde taşındı.

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            Kendisine yöneltilen ev sorularına yanıt vermemeyi tercih eden Pınar Deniz, köpeğini alarak Kaan Yıldırım'ın Ulus Savoy sitesindeki evine yerleşti. Lüks sitede sevgilisiyle yaşayan Pınar Deniz, evlilik öncesi son provalarını yapıyor gibi görünüyor.

            4 Kasım 1993 doğumlu Pınar Deniz'in bugün doğum günü. Tüm sevenleri ünlü oyuncunun doğum gününü kutlarken tabii ki sevgilisi Kaan Yıldırım'dan da bir paylaşım geldi.

                Kaan Yıldırım Instagram'dan Pınar Deniz ile çok özel anlarından fotoğraflar paylaşarak altına, "Hep gül, hep gülelim. İyi ki varsın, nice yaşlara sevgilim" notunu düştü. Pınar'dan ise sevgilisine, "Sevgilim benim" yanıtı geldi.

                Çiftin aşk dolu karelerine sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı. Kimileri "Enerjiniz bize geçiyor" derken kimileri ise, "Hadise ile neden böyle fotoğraflar paylaşmadın?" dedi.

                Aradığı aşkı meslektaşı Pınar Deniz'de bulan Yıldırım, sevgilisini hiçbir an yalnız bırakmıyor.

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                Haberler Magazin Kaan Yıldırım sevgilisi Pınar Deniz'in yaş gününde aşka geldi! En özel anlarını paylaştı görenler yorum yağdırdı: "Enerjiniz bize geçiyor"
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