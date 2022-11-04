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    • Magazin
    • 04.11.2022 16:49
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    • 04.11.2022 16:49
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    Masterchef Burcu ortaya bir çıktı pir çıktı 'bu kadına ne olmuş ya!' Son haliyle ağızları açık bıraktı! Ajda Pekkan gerçeği...

    Masterchef'in 2021 sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biriydi Burcu Önal... Pek çok kişiyle girdiği tartışmalar hala hafızalarda. İlginç tarzıyla da kendine dönüp dönüp tekrar baktırn Burcu Önal, 2022 sezonunun ilk bölümünde izleyici karşısına çıkmıştı. Masterchef'in 2022 sezonuna bir kez daha konuk olan Burcu Önal, pespembe saçlarıyla görenlerin ağzını açık bıraktı. Burcu'nun değişimi de gözlerden kaçmadı. İşte haberin detayları...

    Masterchef Burcu ortaya bir çıktı pir çıktı!

    Masterchef Burcu ortaya bir çıktı pir çıktı! 2021'in olay kadını Burcu Önal pembe saçlarıyla bomba etkisi! Ajda Pekkan gerçeği... Masterchef'e 2 kez katılıp eleme aşamalarında veda eden, 3. kez katılımında ana kadroya giren Burcu Önal o dönem 'dünya çapında' biri olma hayalini dile getiriyordu sık sık. Yarışmda girdiği tartışmalarla hatırlanan Burcu Önal sonrasında kendi yolunu çizdi. Masterchef'in son bölümüne katılan Burcu Önal'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi.

    MasterChef 2021'nin başarılı isimlerinden Burcu Önal yarışmadan elenmesinin ardından konuşulmaya devam ediyor.

    Sık sık değiştirdiği imajıyla gündem olan MasterChef Burcu yeniden yarışmaya katılıyor.

        Bu kez konuk olan MasterChef Burcu yeni hali ile izleyenleri şaşırttı.

        İŞTE BURCU'NUN SON HALİ

        1986 doğumlu olan Burcu Önal, 15 sene Asya'da yaşamıştır. Küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüyen Önal, aslen Diyarbakırlıdır.

        Yemek alanında kendini geliştirdiğini aktaran Burcu Önal, tüm Asya yemeklerini ve mantı tarzındaki yemekleri oldukça güzel yapıyor.

            Yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler almış. Yurt dışında gemilerde garsonluk yaptıktan sonra yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başlamış.

            Burcu Önal'ın İstanbul Tarlabaşı'nda Asya yemeklerinin yapıldığı bir restoranı bulunuyor.

            MASTERCHEF BURCU'NUN EŞİ VE AİLESİ

            Burcu Önal, daha önce MasterChef'e konuk olarak da katılan İbrahim Önal ile evlidir. Burcu Önal'ın eşi İbrahim Önal'ın oyuncu Burak Özçivit'e benzerliği uzun süre sosyal medyada konuşulan konular arasında yer aldı.

            Öte yandan Burcu Önal'ın geçiridği estetik operasyonlar da o dönem sosyal medyada çok konuşuluyordu.
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                Haberler Magazin Masterchef Burcu ortaya bir çıktı pir çıktı 'bu kadına ne olmuş ya!' Son haliyle ağızları açık bıraktı! Ajda Pekkan gerçeği...
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