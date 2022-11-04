Masterchef Burcu ortaya bir çıktı pir çıktı! 2021'in olay kadını Burcu Önal pembe saçlarıyla bomba etkisi! Ajda Pekkan gerçeği... Masterchef'e 2 kez katılıp eleme aşamalarında veda eden, 3. kez katılımında ana kadroya giren Burcu Önal o dönem 'dünya çapında' biri olma hayalini dile getiriyordu sık sık. Yarışmda girdiği tartışmalarla hatırlanan Burcu Önal sonrasında kendi yolunu çizdi. Masterchef'in son bölümüne katılan Burcu Önal'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi.