Masterchef Emir'in babası çıka çıka o Milli futbolcu çıktı cool çocuğun büyük dramı! Emir babasının kopyası meğer Fatih Terim... Masterchef'in en çok konuşulan isimlerinden biri olan ve hafızalardaki yerini koruyan Emir Elidemir, Masterchef 2022 sezonuna bir konuk oldu ortalık yangın yerine döndü. Yakışıklı yarışmacı son haliyle dikkat çekerken, hakkında araştırma yapanlar hiç beklemedikleri gerçeklerle karşılaştı. İşte Masterchef 2020'nin bomba ismi Emir Elidemir hakkında tüm merak edilenler.
MasterChef Emir Elidemir vatandaşlar tarafından merak edildi. Emir Elidemir, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan MasterChef'in bu akşam ekrana gelecek olan bölümünde yemek tadımı yapacak eski yarışmacılar arasında yer alıyor. Programın yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından MasterChef Emir Elidemir yeni stiliyle izleyenlerin dikkatini çekti.
MasterChef Emir Elidemir 20 kişilik fine dining yemekleri üzerine bir ajansla çalıştığını söyledi.