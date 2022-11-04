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    • Magazin
    • 04.11.2022 17:08
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    • 04.11.2022 17:08
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    Masterchef Emir'in babası çıka çıka o Milli futbolcu çıktı cool çocuğun büyük dramı! Emir babasının kopyası meğer Fatih Terim...

    Masterchef'in en çok izlenen sezonlarından biri olan, her bir yarışmacısının hala ayrı ayrı tanındığu Masterchef 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden biriydi Emir Elidemir. Daha elemelerde yakışıklılığıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Emir Elidemir, Serhat Doğramacı, Barbaros Yoloğlu'nun ardından sezonu üçüncü olarak tamamlamıştı. Masterchef'in 2022 sezonuna konuk olan Emir Elidemir günün en çok merak edilen ismi. Hakkında kimdir, nereli gibi araştırma yapanlarsa babasının hangi Milli futbolcu olduğunu öğrenince şaştı kaldı. İşte tüm detaylar...

    Cool çocuğun büyük dramı! Emir’in babası...

    Masterchef Emir'in babası çıka çıka o Milli futbolcu çıktı cool çocuğun büyük dramı! Emir babasının kopyası meğer Fatih Terim... Masterchef'in en çok konuşulan isimlerinden biri olan ve hafızalardaki yerini koruyan Emir Elidemir, Masterchef 2022 sezonuna bir konuk oldu ortalık yangın yerine döndü. Yakışıklı yarışmacı son haliyle dikkat çekerken, hakkında araştırma yapanlar hiç beklemedikleri gerçeklerle karşılaştı. İşte Masterchef 2020'nin bomba ismi Emir Elidemir hakkında tüm merak edilenler.

    MasterChef Emir Elidemir vatandaşlar tarafından merak edildi. Emir Elidemir, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan MasterChef'in bu akşam ekrana gelecek olan bölümünde yemek tadımı yapacak eski yarışmacılar arasında yer alıyor. Programın yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından MasterChef Emir Elidemir yeni stiliyle izleyenlerin dikkatini çekti.

    MasterChef Emir Elidemir 20 kişilik fine dining yemekleri üzerine bir ajansla çalıştığını söyledi.

        MASTERCHEF EMİR ELİDEMİR KİMDİR?

        Emir Elidemir 1994 yılında İzmir'de doğdu.

        Emir Elidemir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamlamıştır.

        Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir. Emir Elidemir son olarak New York'ta çalışmıştır.

        EMİR ELİDEMİR MASTERCHEF'TE KAÇINCI OLDU?

        Emir Elidemir MasterChef 2020'de yarışmış ve 30 Aralık Çarşamba günü ekrana gelen bölümde yarışmadan elenerek üçüncü olmuştur.

            EMİR ELİDEMİR VE ANNESİ

            Öte yandan Elidemir, babasıyla ilgili gerçekle herkesi şaşırttı. Emir'in babası Hasan Elidemir. İzmirspor'un eski futbolcularından, spor yazarı ve diş hekimi Hasan Elidemir, 60 yaşında hayatını kaybetti.

            İzmir'in Eşrefpaşa semtinde 1959 yılında doğan ve 1970'te İzmirspor altyapısında futbola başlayarak genç milli olan Elidemir, 14 yıl bu kulüpte forma giydikten sonra Antalyaspor'da da oynadı.

            Aynı zamanda Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olarak uzun yıllar Eşrefpaşa Hastanesi ve kendi muayenehanesinde doktorluk yapan Elidemir, köşe yazarlığı ve Altay'da sportif direktörlük görevinde bulundu.

                Yeni Asır'da spor yazarlığı da yapan Elidemir daha sonra emekliye ayrıldı. 12 Eylül 2019 günü hayatını kaybeden Hasan Elidemir'in cenazesi Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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