Masterchef Emir'in babası çıka çıka o Milli futbolcu çıktı cool çocuğun büyük dramı! Emir babasının kopyası meğer Fatih Terim... Masterchef'in en çok konuşulan isimlerinden biri olan ve hafızalardaki yerini koruyan Emir Elidemir, Masterchef 2022 sezonuna bir konuk oldu ortalık yangın yerine döndü. Yakışıklı yarışmacı son haliyle dikkat çekerken, hakkında araştırma yapanlar hiç beklemedikleri gerçeklerle karşılaştı. İşte Masterchef 2020'nin bomba ismi Emir Elidemir hakkında tüm merak edilenler.