Vav TV İzle
Haberler Magazin Hadise'nin eski sevgilisi, Pınar Deniz'in yeni aşkı Kaan Yıldırım: "Bir vazgeçememe hali... İkisi de insana iyi hissettirir"

Hadise'nin eski sevgilisi, Pınar Deniz'in yeni aşkı Kaan Yıldırım: "Bir vazgeçememe hali... İkisi de insana iyi hissettirir"

Hadise'nin eski sevgilisi, Pınar Deniz'in yeni aşkı olan Kaan Yıldırım açıklamaları ile dikkat çekti. Konuk olduğu prgoramda oyunculuk serüveninden aşk ve tutkuya dair çok özel açıklamalarda bulunan Kaan Yıldırım'ın hayatı gündem oldu. Kendisini çok yakışıklı bulmadığını ifade eden Kaan Yıldırım bakın neler söyledi.

14.10.2022 12:30 - Son Güncelleme: 14.10.2022 12:33
Hadise’nin eski sevgilisi, Pınar Deniz’in yeni aşkı Kaan Yıldırım: Bir vazgeçememe hali... İkisi de insana iyi hissettirir

"BİR VAZGEÇEMEME HALİ..."

Hadise'nin eski sevgilisi, Pınar Deniz'in yeni aşkı Kaan Yıldırım konuk olduğu programda açıklamalarıyla dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise’nin eski sevgilisi, Pınar Deniz’in yeni aşkı Kaan Yıldırım: Bir vazgeçememe hali... İkisi de insana iyi hissettirir

Hayalini kurduğun mesleği mi yapıyorsun?
"Çocukken ağaç doktoru olmak istiyordum. Eğitimimi pazarlama üzerine aldım ve sonrasında Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da çalışmaya başladım. Kendimi mutsuz hissettiğim bir dönemde annemin tavsiyesi ile nefes kampına gittim. Kampın son günü ekip halinde tiyatro gösterisi yapacaktık."

Hadise’nin eski sevgilisi, Pınar Deniz’in yeni aşkı Kaan Yıldırım: Bir vazgeçememe hali... İkisi de insana iyi hissettirir

"Gösteri sonunda çoğu kişiden profesyonel oyunculuk yapmam konusunda destek gördüm ve oyunculuk yapmak istediğimi anladım. Bir süre oyunculuk eğitimi aldım. Askerlikten sonra ailem anlayışlı bir şekilde beni oyunculuk yapmak konusunda desteklediler."

Hadise’nin eski sevgilisi, Pınar Deniz’in yeni aşkı Kaan Yıldırım: Bir vazgeçememe hali... İkisi de insana iyi hissettirir

Mesleğini ne kadar seviyorsun?

"Oyunculuğa büyük bir tutku ile bağlıyım. Çok yakışıklı olduğumu düşünmüyorum, bence ekran bir aura meselesidir . Ben kariyerimde karakter oyunculuğu seçtim. Yakışıklı görünmek gibi bir amacım yoktu. Farklı karakterler deneyimlemek istedim."

Hadise’nin eski sevgilisi, Pınar Deniz’in yeni aşkı Kaan Yıldırım: Bir vazgeçememe hali... İkisi de insana iyi hissettirir

Aşk ve tutku senin için ne ifade eder?

"Aşk da insanı yüksek hissettiren insana iyi gelen bir duygu. Tutku da öyle. Yaptığın iş olur, spora karşı tutkun olur, deniz karşı olur... Bir vazgeçememe hali. Aşk da iyidir tutku da iyidir"

SON DAKİKA