Hadise'nin eski sevgilisi, Pınar Deniz'in yeni aşkı Kaan Yıldırım: "Bir vazgeçememe hali... İkisi de insana iyi hissettirir"
Hadise'nin eski sevgilisi, Pınar Deniz'in yeni aşkı olan Kaan Yıldırım açıklamaları ile dikkat çekti. Konuk olduğu prgoramda oyunculuk serüveninden aşk ve tutkuya dair çok özel açıklamalarda bulunan Kaan Yıldırım'ın hayatı gündem oldu. Kendisini çok yakışıklı bulmadığını ifade eden Kaan Yıldırım bakın neler söyledi.
14.10.2022 12:30 - Son Güncelleme: 14.10.2022 12:33
"BİR VAZGEÇEMEME HALİ..."
Hadise'nin eski sevgilisi, Pınar Deniz'in yeni aşkı Kaan Yıldırım konuk olduğu programda açıklamalarıyla dikkat çekti.
Hayalini kurduğun mesleği mi yapıyorsun?
"Çocukken ağaç doktoru olmak istiyordum. Eğitimimi pazarlama üzerine aldım ve sonrasında Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da çalışmaya başladım. Kendimi mutsuz hissettiğim bir dönemde annemin tavsiyesi ile nefes kampına gittim. Kampın son günü ekip halinde tiyatro gösterisi yapacaktık."