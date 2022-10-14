Hadise'nin eski sevgilisi, Pınar Deniz'in yeni aşkı Kaan Yıldırım: "Bir vazgeçememe hali... İkisi de insana iyi hissettirir"

Aşk ve tutku senin için ne ifade eder?

"Aşk da insanı yüksek hissettiren insana iyi gelen bir duygu. Tutku da öyle. Yaptığın iş olur, spora karşı tutkun olur, deniz karşı olur... Bir vazgeçememe hali. Aşk da iyidir tutku da iyidir"