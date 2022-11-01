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    • Magazin
    • 01.11.2022 16:07
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    • 01.11.2022 16:20
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    Takeoff ÖLDÜ MÜ, neden öldü? Takeoff kimdir, kaç yaşında, nereli? Migos üyesi ünlü rapçinin cansız bedeni yerde görüntülendi!

    Son dakika haberine göre ABD'de hip-hop üçlüsü Migos'un üyesi Takeoff, uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Takeoff'un cansız bedeninin yerde yattığı ve etrafında kan birikintisi oluştuğu görüldü. Peki Takeoff ÖLDÜ MÜ, neden öldü? Takeoff kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü rapçi cinayete kurban gitti! Katili hakkında flaş gelişme!

    Takeoff ÖLDÜ MÜ, neden öldü?

    1994 doğumlu Migos üyesi dünyaca ünlü rapçi Takeoff cinayete kurban gitti. Teksas eyaletine bağlı Houston'daki bir kumarhanede çıkan tartışma sonucu silahla vurularak öldürüldüğü öğrenilen rapçi hakkında bir çok soru gündeme geldi. Hayranları internet arama motorlarında olayın nasıl meydana geldiğini araştırmaya başladı. İşte son dakika gelişmenin detayları...

    TAKEOFF ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

    Takeoff sahne adıyla bilinen 28 yaşındaki Kirshnik Khari Ball, katıldığı bir eğlence organizasyonunda vurularak öldürüldü. Ünlü rapçinin bulunduğu yer çeşitli haber sitelerinde bowling salonu, kumarhane diye geçerken, vurulduğu sırada Migos'un diğer üyeleri Quavo (amcası) ve Offset'in de (kuzeni) olay yerinde olduğu öğrenildi.

    Houston polisi, sayısız ihbar üzerine harekete geçtiklerini ancak Takeoff'un olay yerinde öldüğünü söyledi.

    Silahlı saldırı, Takeoff kumar oynarken tartışma çıkması sonucunda gerçekleşti.

    Quavo ve Offset saldırıda yara almazken olaya ilişkin açıklama yapmaktan da kaçındı.

    YERDE GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

    Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflardan birinde, Takeoff'un cansız bedeninin yerde yattığı ve etrafında kan birikintisi oluştuğu görüldü.

    Olay sırasında bowling salonunda 40 ya da 50 kadar insan vardı. Saldırıda yaralanan diğer iki kurban ise, ambulans beklenmeden alelacele özel araçlarla hastaneye taşındı.

        TAKEOFF KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

        18 Haziran 1994'te Houston'da hayata gözlerini açan ve gerçek adı Kirshnik Khari Ball olan Takeoff, müzik kariyerine 2008 yılında başladı.

        Kendisi gibi rapçi arkadaşları Quavo ve Offset ile Migos grubunu oluşturan ve grupla birlikte toplam 5 stüdyo albümüne imza atan Takeoff, bunun yanı sıra Quavo ile solo olarak da 2 ayrı albüm yaptı.

        TAKEOFF'UN DISKOGRAFİSİ

        Yung Rich Nation (2015) - Migos ile

        Culture (2017) - Migos ile

        Culture II (2018) - Migos ile

        Culture III (2021) - Migos ile

        The Last Rocket (2018) - Solo

        Only Built for Infinity Links (2022) - Quavo ile
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        Yürek Çıkmazı
        Haberler Magazin Takeoff ÖLDÜ MÜ, neden öldü? Takeoff kimdir, kaç yaşında, nereli? Migos üyesi ünlü rapçinin cansız bedeni yerde görüntülendi!
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