Takeoff ÖLDÜ MÜ, neden öldü? Takeoff kimdir, kaç yaşında, nereli? Migos üyesi ünlü rapçinin cansız bedeni yerde görüntülendi!

TAKEOFF KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

18 Haziran 1994'te Houston'da hayata gözlerini açan ve gerçek adı Kirshnik Khari Ball olan Takeoff, müzik kariyerine 2008 yılında başladı.

Kendisi gibi rapçi arkadaşları Quavo ve Offset ile Migos grubunu oluşturan ve grupla birlikte toplam 5 stüdyo albümüne imza atan Takeoff, bunun yanı sıra Quavo ile solo olarak da 2 ayrı albüm yaptı.

TAKEOFF'UN DISKOGRAFİSİ

Yung Rich Nation (2015) - Migos ile

Culture (2017) - Migos ile

Culture II (2018) - Migos ile

Culture III (2021) - Migos ile

The Last Rocket (2018) - Solo

Only Built for Infinity Links (2022) - Quavo ile