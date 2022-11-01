Takeoff ÖLDÜ MÜ, neden öldü? Takeoff kimdir, kaç yaşında, nereli? Migos üyesi ünlü rapçinin cansız bedeni yerde görüntülendi!

1994 doğumlu Migos üyesi dünyaca ünlü rapçi Takeoff cinayete kurban gitti. Teksas eyaletine bağlı Houston'daki bir kumarhanede çıkan tartışma sonucu silahla vurularak öldürüldüğü öğrenilen rapçi hakkında bir çok soru gündeme geldi. Hayranları internet arama motorlarında olayın nasıl meydana geldiğini araştırmaya başladı. İşte son dakika gelişmenin detayları...
TAKEOFF ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?
Takeoff sahne adıyla bilinen 28 yaşındaki Kirshnik Khari Ball, katıldığı bir eğlence organizasyonunda vurularak öldürüldü. Ünlü rapçinin bulunduğu yer çeşitli haber sitelerinde bowling salonu, kumarhane diye geçerken, vurulduğu sırada Migos'un diğer üyeleri Quavo (amcası) ve Offset'in de (kuzeni) olay yerinde olduğu öğrenildi.
Houston polisi, sayısız ihbar üzerine harekete geçtiklerini ancak Takeoff'un olay yerinde öldüğünü söyledi.
Silahlı saldırı, Takeoff kumar oynarken tartışma çıkması sonucunda gerçekleşti.
Quavo ve Offset saldırıda yara almazken olaya ilişkin açıklama yapmaktan da kaçındı.
YERDE GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflardan birinde, Takeoff'un cansız bedeninin yerde yattığı ve etrafında kan birikintisi oluştuğu görüldü.
Olay sırasında bowling salonunda 40 ya da 50 kadar insan vardı. Saldırıda yaralanan diğer iki kurban ise, ambulans beklenmeden alelacele özel araçlarla hastaneye taşındı.