Siyoniste dokunan yanıyor! Önce Bella ve Gigi Hadid, sonra Dua Lipa şimdi de Kanye West! Adidas da siyonist lobinin oyuncağı oldu

ADIDAS DA ELEŞTİRİYE TAHAMMÜL EDEMEDİ

Kanye West ile işbirliği bulunan ünlü spor giyim markası Adidas da Yahudilere yapılan eleştiriye tahammül edemeyerek, siyonist lobinin istekleri doğrultuusnda hareket etti. Markadan yapılan açıklamada West'in eleştirileri "antisemitizm ve nefret söylemi" olarak değerlendirilirken, ünlü şarkıcı ile yapılan anlaşmanın sona erdirildiği duyuruldu.

P﻿aylaşımın ardından Adidas, ürünlerin ivedilikle satıştan kaldırılacağını açıkladı. Adidas daha önce West'le yapılan Yeezy marka işbirliğinin şirket tarihindeki en başarılılardan biri olduğunu söylemişti. İ﻿şbirliğinin bozulması, Adidas'ın 2022'de yaklaşık 250 milyon dolarlık net kayıp yaşayacağı anlamına geliyor.

A﻿çıklamanın ardından Adidas hisseleri yaklaşık yüzde 5 düştü.