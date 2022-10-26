Siyoniste dokunan yanıyor! Önce Bella ve Gigi Hadid, sonra Dua Lipa şimdi de Kanye West! Adidas da siyonist lobinin oyuncağı oldu

Sosyal medya hesabından Yahudilerle ilgili bir paylaşım yapan ABD'li ünlü şarkıcı Kanye West, tepkilerin hedefi haline geldi. Twitter ve Instagram hesapları paylaşımı nedeniyle kısıtlanan Kanye West; Khloe Kardashian, Reese Witherspoon ve Amy Schumer gibi isimler tarafından da topa tutuldu. Yahudilerle ilgili yapılan eleştiriyi hazmedemeyen ve siyonist lobinin oyuncağı haline gelen kişiler West'e sert sözlerle tepki gösterdi.
ADIDAS DA ELEŞTİRİYE TAHAMMÜL EDEMEDİ
Kanye West ile işbirliği bulunan ünlü spor giyim markası Adidas da Yahudilere yapılan eleştiriye tahammül edemeyerek, siyonist lobinin istekleri doğrultuusnda hareket etti. Markadan yapılan açıklamada West'in eleştirileri "antisemitizm ve nefret söylemi" olarak değerlendirilirken, ünlü şarkıcı ile yapılan anlaşmanın sona erdirildiği duyuruldu.
Paylaşımın ardından Adidas, ürünlerin ivedilikle satıştan kaldırılacağını açıkladı. Adidas daha önce West'le yapılan Yeezy marka işbirliğinin şirket tarihindeki en başarılılardan biri olduğunu söylemişti. İşbirliğinin bozulması, Adidas'ın 2022'de yaklaşık 250 milyon dolarlık net kayıp yaşayacağı anlamına geliyor.
Açıklamanın ardından Adidas hisseleri yaklaşık yüzde 5 düştü.
DİĞER İŞ ORTAKLARINA DA BASKI SÜRÜYOR
West'in diğer iş ortaklıklarına da baskı olduğu öğrenilirken; JP Morgan Bankası, kıyafet firmaları Gap ve Balenciaga da Ekim ayında West'le ilişkilerine son verdiğini açıklamıştı.