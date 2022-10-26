Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 26.10.2022 11:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.10.2022 11:07
    ABONE OL

    Siyoniste dokunan yanıyor! Önce Bella ve Gigi Hadid, sonra Dua Lipa şimdi de Kanye West! Adidas da siyonist lobinin oyuncağı oldu

    Son dakika haberi | Yahudilerle ilgili yaptığı açıklamaların ardından Khloe Kardashian, Reese Witherspoon ve Amy Schumer gibi isimlerin hedefi haline gelen Kanye West, Mossad başta olmak üzere birçok yerden tehdit edildi. Eleştirisi nedeniyle adeta linç edilen Kanye West'e bir darbe de Adidas'tan geldi. Ünlü spor markası West'in Yahudileri eleştirmesine tahammül edemeyerek işbirliği anlaşmasını sona erdirdiğini duyurdu.

    takvim.com.tr
    Siyoniste dokunan yanıyor! Adidas da oyuncak oldu

    Sosyal medya hesabından Yahudilerle ilgili bir paylaşım yapan ABD'li ünlü şarkıcı Kanye West, tepkilerin hedefi haline geldi. Twitter ve Instagram hesapları paylaşımı nedeniyle kısıtlanan Kanye West; Khloe Kardashian, Reese Witherspoon ve Amy Schumer gibi isimler tarafından da topa tutuldu. Yahudilerle ilgili yapılan eleştiriyi hazmedemeyen ve siyonist lobinin oyuncağı haline gelen kişiler West'e sert sözlerle tepki gösterdi.

    ADIDAS DA ELEŞTİRİYE TAHAMMÜL EDEMEDİ
    Kanye West ile işbirliği bulunan ünlü spor giyim markası Adidas da Yahudilere yapılan eleştiriye tahammül edemeyerek, siyonist lobinin istekleri doğrultuusnda hareket etti. Markadan yapılan açıklamada West'in eleştirileri "antisemitizm ve nefret söylemi" olarak değerlendirilirken, ünlü şarkıcı ile yapılan anlaşmanın sona erdirildiği duyuruldu.

    P﻿aylaşımın ardından Adidas, ürünlerin ivedilikle satıştan kaldırılacağını açıkladı. Adidas daha önce West'le yapılan Yeezy marka işbirliğinin şirket tarihindeki en başarılılardan biri olduğunu söylemişti. İ﻿şbirliğinin bozulması, Adidas'ın 2022'de yaklaşık 250 milyon dolarlık net kayıp yaşayacağı anlamına geliyor.

    A﻿çıklamanın ardından Adidas hisseleri yaklaşık yüzde 5 düştü.

    DİĞER İŞ ORTAKLARINA DA BASKI SÜRÜYOR
    West'in diğer iş ortaklıklarına da baskı olduğu öğrenilirken; JP Morgan Bankası, kıyafet firmaları Gap ve Balenciaga da Ekim ayında West'le ilişkilerine son verdiğini açıklamıştı.

        MOSSAD TEHDİT ETTİ
        Ünlülerden tepki yağarken İsrail İstihbarat Servisi Mossad da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda West'i tehdit etti. WhatsApp mesajlarının iletilemediği dakikalarda Mossad'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "WhatsApp çalışmadığı için buradaki saha ajanlarımıza özel mesajlar göndermemiz gerekiyor. Dünyadaki tüm etkili insanların antisemitizm hakkında konuşmasını sağlayarak harika bir iş çıkarıyorsunuz. Aynen böyle devam." denildi.

        BELLA HADID VE DUA LIPA DA FİLİSTİN'İ SAVUNDU DİYE HEDEF OLMUŞTU
        Filistin asıllı Müslüman bir babanın kızı olan ünlü ABD'li model Bella Hadid, Filistin'i desteklediği için pek çok markanın kendisiyle çalışmadığını ve arkadaşlarının kendisiyle görüşmeyi bıraktığını paylaştı.

        İsrail ve Filistin ilişkileri hakkında da sık sık paylaşım yapan Hadid, "Benimle çalışmayı bırakan pek çok marka oldu. Birçok arkadaşım bana sırtını döndü" ifadelerini kullanmıştı.

        "Yedi yıl boyunca her cuma oturup yemek yediğim arkadaşlarım beni artık evine almıyor" açıklamasında bulunan 25 yaşındaki model, paylaşımları konusunda hiçbir korkusunun olmadığını söyledi.

            DUA LIPA DA HEDEF GÖSTERİLDİ
            Britanyalı pop yıldızı Dua Lipa, Filistin'e destek verdiği için Hadid kardeşlerle beraber New York Times'in karalama kampanyasına maruz kalmıştı.

            ABD'nin en etkili basın kuruluşlarından The New York Times'ta yer alan söz konusu reklamda World Values Network'ün kurucusu Shmuley Boteach; Bella Hadid, Gigi Hadid ve Dua Lipa'yı "İsrail'i etnik temizlik yapmakla suçlayan" ve "Yahudi Devletini karalayan üç mega düzeyde etkili" isim diye niteledi.

            Genç şarkıcı cumartesi Twitter'da yaptığı açıklamada suçlamalara cevap verdi. Lipa paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
            The New York Times'ta yayımlanan World Values Network'ün reklamındaki yanlış ve dehşet verici iddiaları tümüyle reddediyorum.

            Hem İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün hem de İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in zulüm ve ayrımcılıkla suçladığı İsrail hükümetinin Filistin'deki eylemlerine karşı Filistinlilerin haklarını savunmak için ödediğimiz bedel bu.

            Böyle bir duruş sergiliyorum çünkü herkesin; Yahudilerin, Müslümanların ve Hıristiyanların yaşamayı seçtikleri devletin eşit vatandaşları olarak barış içinde yaşamaya hakkı olduğuna inanıyorum.

            Tüm ezilenlerle dayanışma içindeyim ve her türlü ırkçılığı reddediyorum.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Reklam
            Haberler Magazin Siyoniste dokunan yanıyor! Önce Bella ve Gigi Hadid, sonra Dua Lipa şimdi de Kanye West! Adidas da siyonist lobinin oyuncağı oldu
                SON DAKİKA