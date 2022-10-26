Ünlü sunucu Erkan Yolaç hastaneye kaldırıldı! İşte Erkan Yolaç’ın son sağlık durumu...

Ünlü sunucu Erkan Yolaç'tan kötü haber geldi. Yolaç'ın rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Ünlü sunucunun yoğun bakıma alındığı belirtildi. Bilinç kaybı yaşayan ünlü ismin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Halit Kıvanç'ın ölümü ardından Yolaç'ın bu haberi sevenlerini korkuttu.

NE OLMUŞTU?

Erkan Yolaç'a 2018 yılında torununun doğumu için gittiği Amerika'da zatürree teşhisi konulmuştu.Yolaç, yüksek ateş yüzünden bilinç kaybı yaşamış ve yoğun bakıma alınmıştı. Tedavinin sona ermesinin ardından Türkiye'ye dönen usta sunucu sağlık durumunun iyi olduğunu "Öbür dünyaya gittim, döndüm. Allah'ın takdiri. İyiyim, sıkıntım yok." sözleri ile açıklamıştı.