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    • Magazin
    • 26.10.2022 20:59
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    • 26.10.2022 20:59
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    Ünlü sunucu Erkan Yolaç hastaneye kaldırıldı! İşte Erkan Yolaç’ın son sağlık durumu...

    ‘Evet- Hayır’ adlı yarışma programıyla hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç,2018 yılında da zatürre teşhisi ile hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Yolaç’ın bir kez daha yoğun bakıma alındığı öğrenildi. İşte rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Erkan Yolaç’ın sağlık durumu...

    Ünlü sunucu Erkan Yolaç hastaneye kaldırıldı!

    Ünlü sunucu Erkan Yolaç'tan kötü haber geldi. Yolaç'ın rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

    YOĞUN BAKIMA ALINDI
    Ünlü sunucunun yoğun bakıma alındığı belirtildi. Bilinç kaybı yaşayan ünlü ismin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Halit Kıvanç'ın ölümü ardından Yolaç'ın bu haberi sevenlerini korkuttu.

    NE OLMUŞTU?
    Erkan Yolaç'a 2018 yılında torununun doğumu için gittiği Amerika'da zatürree teşhisi konulmuştu.Yolaç, yüksek ateş yüzünden bilinç kaybı yaşamış ve yoğun bakıma alınmıştı. Tedavinin sona ermesinin ardından Türkiye'ye dönen usta sunucu sağlık durumunun iyi olduğunu "Öbür dünyaya gittim, döndüm. Allah'ın takdiri. İyiyim, sıkıntım yok." sözleri ile açıklamıştı.

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    Haberler Magazin Ünlü sunucu Erkan Yolaç hastaneye kaldırıldı! İşte Erkan Yolaç’ın son sağlık durumu...
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