Kanye West'in Yahudilerle ilgili sözleri sonrası Mossad'dan akılalmaz tehdit: WhatsApp çalışmadığı için...

Kayne West'in son medya görünümlerinde ve sosyal medya paylaşımlarında artırdığı Yahudi karşıtı yorumları ve komplo teorileri, onun sözlerini kendi gündemlerini ve propaganda kampanyalarını ilerletmek amacıyla kullanan Yahudi karşıtı gruplar ve radikal sağcı fenomenler tarafından benimseniyor.

İsmi, nefret karşıtı örgütünkiyle alay eden Goyim Defense League, defalarca ABD otoyollarının üzerinde Yahudi düşmanı pankart açma gösterileri gerçekleştirdi. Buna Teksas eyaletinin Austin şehrindeki bir üst geçidin üzerinde açılan "Yahudileri aşılayın" yazılı pankart da dahil.