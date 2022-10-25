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    • Magazin
    • 25.10.2022 12:45
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    • 25.10.2022 12:57
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    Kanye West'in Yahudilerle ilgili sözleri sonrası Mossad'dan akılalmaz tehdit: WhatsApp çalışmadığı için...

    Son dakika haberi! Khloe Kardashian, Reese Witherspoon ve Amy Schumer gibi ünlüler Yahudi karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen şarkıcı Kanye West'e tepki gösterdi. Ünlülerden tepki yağarken İsrail İstihbarat Servisi Mossad da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda West'i tehdit etti.

    takvim.com.tr
    Mossad’dan akılalmaz tehdit!

    Yahudilerle ilgili yaptığı paylaşımlar sebebiyle Twitter ve Instagram'da hesapları kısıtlanan ve gönderileri kaldırılan Kanye West tepkilerin hedefinde.

    ABD'li yazar Jessica Seinfeld (51) bu paylaşımlara tepki niteliğinde bir yazı yayınladı. "Yahudi arkadaşlarımı ve Yahudi halkını destekliyorum" diyen Seinfeld "Ne söyleyeceğinizi bilmiyorsanız, bunu akışınızda söyleyebilirsiniz" diye yazdı.

    Oscar ödüllü oyuncu Reese Witherspoon, "Yahudi arkadaşlarımın/meslektaşlarımın aileleri için neden korktuklarını tam olarak anlayın. Bu çok korkutucu bir dönem" şeklinde bir paylaşım yaptı.

        Komedyen Amy Schumer, "Yahudi cemaatinin bunun neye yol açmasından korktuğunu biliyor musunuz? Her 2 kişiden 1'i soykırımın yaşandığını bilmiyor. Ayağa kalk. #birdahaasla" şeklinde bir paylaşım yaptı. Khloe Kardashian da Witherspoon'un yazdıklarını kendi hesabında paylaşırken John Legend, Lizzo, Jack Antonoff, Howard Stern ve Michael Rapaport da ünlü rapçiye tepki gösteren ünlü isimler arasındaydı.



        MOSSAD'DAN TEHDİT DOLU MESAJ
        Ünlülerden tepki yağarken İsrail İstihbarat Servisi Mossad da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda West'i tehdit etti. WhatsApp mesajlarının iletilemediği dakikalarda Mossad'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "WhatsApp çalışmadığı için buradaki saha ajanlarımıza özel mesajlar göndermemiz gerekiyor. Dünyadaki tüm etkili insanların antisemitizm hakkında konuşmasını sağlayarak harika bir iş çıkarıyorsunuz. Aynen böyle devam." denildi.

        "KANYE YAHUDİLER HAKKINDA HAKLI" YAZILI BİR PANKART AÇILDI
        Öte yandan Kanye West'in geniş çevrelerce kınanan Yahudi düşmanı sözlerinin ardından Yahudi düşmanı ve beyaz üstünlükçü bir grup, cumartesi günü ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki yoğun Los Angeles otoyolunun üzerinde "Kanye Yahudiler hakkında haklı" yazılı bir pankart açtı.

        İftira ve İnkarla Mücadele Birliği'ne (ADL) göre, Interstate 405'in üstündeki pankartlardan sorumlu grup, nefret dolu Yahudi düşmanı komplo teorisyenlerinin dağınık şekilde oluşmuş ağı Goyim Defense League (Goyim Savunma Birliği) gibi görünüyor. Grup, pankartların üzerinde kollarını kaldırarak Nazi selamı verirken de görüntülendi. ADL'e göre grubun destekçileri, Yahudi halkını hedef alan saldırgan eylemlerde bulunurken ABD genelinde düzinelerce Yahudi düşmanı mesaj yaymaktan da sorumlu.

            Kayne West'in son medya görünümlerinde ve sosyal medya paylaşımlarında artırdığı Yahudi karşıtı yorumları ve komplo teorileri, onun sözlerini kendi gündemlerini ve propaganda kampanyalarını ilerletmek amacıyla kullanan Yahudi karşıtı gruplar ve radikal sağcı fenomenler tarafından benimseniyor.

            İsmi, nefret karşıtı örgütünkiyle alay eden Goyim Defense League, defalarca ABD otoyollarının üzerinde Yahudi düşmanı pankart açma gösterileri gerçekleştirdi. Buna Teksas eyaletinin Austin şehrindeki bir üst geçidin üzerinde açılan "Yahudileri aşılayın" yazılı pankart da dahil.

            Grubun West'in son yorumlarını açıkça desteklemesi, radikal sağ ve nefret gruplarının rapçiye yönelik destek dalgasına ve rapçinin radikal sağcı sosyal medya platformu Parler'ı satın aldığına dair haberlere eşlik ediyor.

            West'in süregelen iddiaları, Yahudi halkının orantısız güce sahip olduğuna dair uzun süredir içten içe kaynayan komplo teorisini de güçlendiriyor ve bu iddia yüzyıllardır Yahudi halkına karşı şiddeti körüklüyor.

            Rapçiye, 19 Ekim'de Piers Morgan'a verdiği röportajda, "Yahudileri ölüm tehlikesi seviyesini üçe çıkarmakla" tehdit ettiği için pişman olup olmadığı sorulmuştu.

            West "Hayır, kesinlikle hayır" diye yanıtlamış, "Ateşe ateşle karşılık verdim. Buraya yatıştırılmak için gelmedim." demişti.

            West daha sonra "incittiği insanlar" ve "neden olduğu kafa karışıklığı için üzgün olduğunu" söylemişti. Independent Türkçe'nin haberine göre, rapçi, "İncinmeye ve kafa karışıklığına neden olduğumu hissediyorum ve yaşadığım travmayla hiçbir ilgisi olmayan aileler için üzgünüm" diye eklemişti.

                İki gün önce West, "her ünlünün sözleşmesinde Yahudiler var" demiş ve siyahların Yahudi düşmanı olamayacağına dair daha önce yaptığı "biz Samiyiz, Yahudiyiz, bu yüzden Yahudi düşmanı olamam" şeklindeki savunmasını yinelemişti. Nefret karşıtı gruplar, bu iddianın aşırı boyutlara varmış Yahudi düşmanlığına kılıf oluşturduğunu savunuyor.

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                Haberler Magazin Kanye West'in Yahudilerle ilgili sözleri sonrası Mossad'dan akılalmaz tehdit: WhatsApp çalışmadığı için...
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