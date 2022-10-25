Kanye West'in Yahudilerle ilgili sözleri sonrası Mossad'dan akılalmaz tehdit: WhatsApp çalışmadığı için...

Yahudilerle ilgili yaptığı paylaşımlar sebebiyle Twitter ve Instagram'da hesapları kısıtlanan ve gönderileri kaldırılan Kanye West tepkilerin hedefinde.
ABD'li yazar Jessica Seinfeld (51) bu paylaşımlara tepki niteliğinde bir yazı yayınladı. "Yahudi arkadaşlarımı ve Yahudi halkını destekliyorum" diyen Seinfeld "Ne söyleyeceğinizi bilmiyorsanız, bunu akışınızda söyleyebilirsiniz" diye yazdı.
Oscar ödüllü oyuncu Reese Witherspoon, "Yahudi arkadaşlarımın/meslektaşlarımın aileleri için neden korktuklarını tam olarak anlayın. Bu çok korkutucu bir dönem" şeklinde bir paylaşım yaptı.