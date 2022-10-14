Kim Kardashian'dan olay cinsel ilişki itirafı! "Büyükannemin tavsiyesiydi" dedi o detayı anlattı: "Böylece seni anarak..."
Kim Kardashian'dan olay cinsel ilişki itirafı! "Büyükannemin tavsiyesiydi" dedi o detayı anlattı. Öz ablası Kourtney Kardashian'ın açıklamalarının ardından Kim Kardashian da olay açıklamalara imza attı. 4 çocuğunun babası Kanye West'ten ayrıldıktan sonra 28 yaşındaki Pete Davidson'la aşk yaşayan Kim Kardashian geçtiğimiz ay bu ilişkisine de son vermişti. Cinsel ilişki itirafıyla gündeme bomba gibi düşen Kim Kadrashian bakın ne anlattı.
"BÖYLECE SENİ ANARAK..."
Kim Kardashian'dan olay cinsel ilişki itirafı! "Büyükannemin tavsiyesiydi" dedi o detayı anlattı. Kim Kardashian, Kardashian ve Jenner kardeşlerin hayatını odağına alan reality programı The Kardashians'ın yayımlanan son bölümünde ayrıldığı sevgilisi PeteDavidson'la özel hayatı hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.
İTİRAFIYLA PROGRAMA DAMGA VURDU
4 çocuğunun babası Kanye West'ten ayrıldıktan sonra 28 yaşındaki Pete Davidson'la aşk yaşayan Kim Kardashian geçtiğimiz ay bu ilişkisine de son vermişti. The Kardashians programının sezon başlangıcında komedyenle aşk yaşayan Kardashian son bölümde itiraflarıyla ağızları açık bıraktı.
The Kardashians'ın yayımlanan son bölümünde 88 yaşındaki büyükannesi MJ'le görüşen Kardashian, onun önerisi üzerine Davidson'la şömine önünde ilişkiye girdiklerini anlattı. "Pete'le Beverly Hills Hotel'de kaldık ve şöminenin önünde saatlerce konuşarak vakit geçirdik. Sonra Pete'e "Büyükannem 'Şömine önünde ilişkiye girmediysen hayatını yaşamamış sayılırsın' derdi" diye anlattım." Şov yıldızı, "Böylece seni anarak şöminenin önünde ilişkiye girmiş olduk" diyerek devam etti.
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