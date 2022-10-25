Radyo ve televizyon sunucusu Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Halit Kıvanç ÖLDÜ MÜ, neden öldü? Sunucu Halit Kıvanç kaç kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte detaylar!
HALİT KIVANÇ KİMDİR
Halit Kıvanç (d. 18 Şubat 1925, Fatih,İstanbul), Türk radyo ve televizyon eski maç sunucusu ve gazeteci. Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularındandır. Yazar ve müzisyen Ümit Kıvanç'ın babasıdır. Aynı zamanda Pelé ile ilk röportajı yapan gazetecidir.
Hayatı
Orta öğretimini Pertevniyal Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 3 ay kadar Siirt-Kozluk (şimdi Batman'a bağlandı) ilçesinde hakimlik yaptı. Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazar ve yönetici olarak üst düzey görevler aldı.1953'te Alp Zirek ve Halit Talayer ile birlikte Türkiye'nin ilk günlük spor gazetesi Türkiye Spor'u çıkardı. Bir yıla yakın İngiliz yayın kuruluşu BBC'de çalıştı.Türkiye'de radyo ve televizyon yayıncılığının gelişmesinde önemli katkıları olan Kıvanç, Türk televizyonculuğunda birçok "ilk"in adamı oldu. Olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda sunucu olarak görev aldı. FIFA Dünya Kupası'nı televizyondan sunan ilk Türk spikerdir. 10 FIFA Dünya Kupası finalini radyo ve televizyonda nakletti.