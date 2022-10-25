Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 25.10.2022 22:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.10.2022 22:35
    ABONE OL

    Halit Kıvanç ÖLDÜ MÜ, neden öldü? Sunucu Halit Kıvanç kaç kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

    Radyo ve televizyon sunucusu Halit Kıvanç, hayatını kaybetti. Peki, Halit Kıvanç ÖLDÜ MÜ, neden öldü? Sunucu Halit Kıvanç kaç kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Halit Kıvanç ÖLDÜ MÜ, neden öldü?

    Radyo ve televizyon sunucusu Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Halit Kıvanç ÖLDÜ MÜ, neden öldü? Sunucu Halit Kıvanç kaç kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte detaylar!

    HALİT KIVANÇ KİMDİR

    Halit Kıvanç (d. 18 Şubat 1925, Fatih,İstanbul), Türk radyo ve televizyon eski maç sunucusu ve gazeteci. Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularındandır. Yazar ve müzisyen Ümit Kıvanç'ın babasıdır. Aynı zamanda Pelé ile ilk röportajı yapan gazetecidir.

    Duayen spiker Halit Kıvanç hayatını kaybetti!

    Hayatı

    Orta öğretimini Pertevniyal Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 3 ay kadar Siirt-Kozluk (şimdi Batman'a bağlandı) ilçesinde hakimlik yaptı. Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazar ve yönetici olarak üst düzey görevler aldı.1953'te Alp Zirek ve Halit Talayer ile birlikte Türkiye'nin ilk günlük spor gazetesi Türkiye Spor'u çıkardı. Bir yıla yakın İngiliz yayın kuruluşu BBC'de çalıştı.Türkiye'de radyo ve televizyon yayıncılığının gelişmesinde önemli katkıları olan Kıvanç, Türk televizyonculuğunda birçok "ilk"in adamı oldu. Olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda sunucu olarak görev aldı. FIFA Dünya Kupası'nı televizyondan sunan ilk Türk spikerdir. 10 FIFA Dünya Kupası finalini radyo ve televizyonda nakletti.

        Uzun yıllar TRT'de kültür-sanat, müzik eğlence programları sunan Halit Kıvanç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları'nın da vazgeçilmez sunucusu oldu. Bayramlarda TRT Çocuk Şenliği'ni sunan Halit Kıvanç, geniş bir hayran kitlesine kavuştu. Harbiye Açıkhava Tiyatrosu ve İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'nda çok sayıda konser ve özel etkinliğin sunuculuğunu üstlendi. Tek kanallı günlerin efsanevi sunucusu Halit Kıvanç, NTV Yayınlarından çıkan "Tele Safir" adlı kitabında Türk televizyonculuğunu kaleme aldı.

        Sunuculukta 50. yılını 2005'te bir jübileyle kutlayan Kıvanç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,TSYD ve diğer kuruluşların düzenlediği yarışmalarda 200'ün üzerinde ödül aldı. 1983 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla maç spikerliğine veda etti. Yazar, spiker, sanat adamı olarak kabul edilen Halit Kıvanç, Türk halkına temiz bir Türkçe ile saygın ve eğitici çalışmaları ile hizmet vermesinden dolayı Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafından Kariyer Dalında büyük ödüle layık görüldü.

        Kıvanç, NTV televizyonunda pazar günleri Halit Kıvanç'la Ustalar, NTV Radyo'da pazar sabahları Mikrofonda Halit Kıvanç, ise NTV Spor'da Futbol Bir Aşk adlı programları sundu. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Halit Kıvanç, Fenerbahçe TV'de Efsanenin 100 Yılı ve Efsanenin Yeni Yüzyılı adlı söyleşi programlarını da sundu.

        Aydın Engin'le yaptığı söyleşi Bir Koltukta Kaç Karpuz: Halit Kıvanç Kitabı adlı kitapta toplanarak İş Bankası Kültür Yayınları tarafından piyasaya sunulmuştur. Halit Kıvanç, ayrıca 2006 yılında Türkiye İş Bankası tarafından yayımlanan Ağlama Palyaço Makyajın Bozulur adlı kitabın da yazarıdır. Kıvanç, sanatçı Müjdat Gezen ile yaptığı söyleşiyi kaleme aldığı kitapta, sanatçının yaşamını acı ve tatlı yanlarıyla anlatmaktadır.

        Spor yorumcusu Ertem Şener, yaptığı açıklamada 97 yaşındaki Halit Kıvanç'ın kimseyi tanımadığını ve konuşamadığını açıkladı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sezgin Tanrıkulu’nu eleştiren CHP’den ihraç ediliyor
        Haberler Magazin Halit Kıvanç ÖLDÜ MÜ, neden öldü? Sunucu Halit Kıvanç kaç kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?
            SON DAKİKA