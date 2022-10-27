Hafta içi her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda yarışmasında kavga skandalı! Zeynep Billur Uludağ'ın programdaki tartışması başına iş açtı. Peki Doya Doya Moda Zeynep DİSKALİFİYE Mİ OLDU, neden? Doya Doya Moda Zeynep elendi mi? Zeynep Billur Uludağ kimdir, kaç yaşında?