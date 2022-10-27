Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 27.10.2022 14:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.10.2022 14:37
    ABONE OL

    Doya Doya Moda Zeynep DİSKALİFİYE Mİ OLDU, neden? Doya Doya Moda Zeynep elendi mi? Zeynep Billur Uludağ kimdir, kaç yaşında?

    TV 8 ekranlarında yayınalanan Doya Doya Moda yarışmasında yer alan Zeynep Billur Uludağ ettiği kavga nedeniyle programdan çıkarıldı. Peki Doya Doya Moda Zeynep DİSKALİFİYE Mİ OLDU, neden? Doya Doya Moda Zeynep elendi mi? Zeynep Billur Uludağ kimdir, kaç yaşında?

    Doya Doya Moda Zeynep DİSKALİFİYE Mİ OLDU, neden?

    Hafta içi her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda yarışmasında kavga skandalı! Zeynep Billur Uludağ'ın programdaki tartışması başına iş açtı. Peki Doya Doya Moda Zeynep DİSKALİFİYE Mİ OLDU, neden? Doya Doya Moda Zeynep elendi mi? Zeynep Billur Uludağ kimdir, kaç yaşında?

    DOYA DOYA MODA ZEYNEP DİSKALİFİYE Mİ OLDU, NEDEN ?

    Doya Doya Moda adlı moda yarışmasında seyirciyi şoke eden olaylar yaşandı.

    Yarışmanın hazırlık aşamasında Zeynep'in Damla'yla tartışması ve fiziki temasta bulunması sonrası diskalifiye kararı alındı.

    DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI KAMERALAR ÖNÜNDE KAVGA ETTİ!

    Yaşanan olayın ardından Uğurkan Erez, Zeynep hakkında alınan kararı açıkladı.

    ''ÇOCUKLARIM İÇİN YAPTIM''

    Zeynep diskalifiye edildiğini öğrenince hüngür hüngür ağlayarak ''Çocuklarıma küfür ettiği için yaptım'' savunmasında bulundu.

    Öte yandan Zeynep'e jüri üyeleri de destek oldu.

        DOYA DOYA MODA ZEYNEP KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NE İŞ YAPIYOR?

        TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programları Doya Doya Moda yarışmacılarından Zeynep Billur Uludağ 1990 doğumludur. Anaokulu öğretmenliği bölümü bitiren yetenekli yarışmacı daha sonra Mimarlık eğitimi alarak kariyerine bu alanda devam etmeyi tercih etmiştir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Alev savaşçısı olmak için ter döktüler
        Haberler Magazin Doya Doya Moda Zeynep DİSKALİFİYE Mİ OLDU, neden? Doya Doya Moda Zeynep elendi mi? Zeynep Billur Uludağ kimdir, kaç yaşında?
            SON DAKİKA