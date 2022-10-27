Hafta içi her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda yarışmasında kavga skandalı! Zeynep Billur Uludağ'ın programdaki tartışması başına iş açtı. Peki Doya Doya Moda Zeynep DİSKALİFİYE Mİ OLDU, neden? Doya Doya Moda Zeynep elendi mi? Zeynep Billur Uludağ kimdir, kaç yaşında?
DOYA DOYA MODA ZEYNEP DİSKALİFİYE Mİ OLDU, NEDEN ?
Doya Doya Moda adlı moda yarışmasında seyirciyi şoke eden olaylar yaşandı.
Yarışmanın hazırlık aşamasında Zeynep'in Damla'yla tartışması ve fiziki temasta bulunması sonrası diskalifiye kararı alındı.
DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI KAMERALAR ÖNÜNDE KAVGA ETTİ!
Yaşanan olayın ardından Uğurkan Erez, Zeynep hakkında alınan kararı açıkladı.
''ÇOCUKLARIM İÇİN YAPTIM''
Zeynep diskalifiye edildiğini öğrenince hüngür hüngür ağlayarak ''Çocuklarıma küfür ettiği için yaptım'' savunmasında bulundu.
Öte yandan Zeynep'e jüri üyeleri de destek oldu.