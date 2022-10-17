Kurtlar Vadisi’nin ünlü oyuncusu hayatını kaybetti! Demiray Erül öldü mü, neden öldü? Demiray Erül kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son dakika haberi... Ünlü oyuncu Demiray Erül hayatını kaybetti. Erül, Kurtlar Vadisi'nde rol almıştı. Peki, Kurtlar Vadisi'nin yanı sıra Çiçek Taksi, Arka Sokaklar, Doktorlar gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Demiray Erül kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Hangi filmlerde rol aldı? İşte son dakika gelişmeleri...
DEMİRAY ERÜL ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?
Demiray Erül'ün vefat haberini İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları duyurdu. Yapılan açıklamada, ''İBB Şehir Tiyatroları değerli sanatçısı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz..'' denildi.
Ölüm nedeni ise açıklanmadı.
Erül'ün cenazesi bugün (17 Ekim 2022) Bodrum Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Bodrum Ortakent Mezarlığı'na defnedilecek.
DEMİRAY ERÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Erül, 18 Mayıs 1938 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.
Sanat kariyerine Şehir Tiyatroları'nda başlayan Demiray Erül, sayısız oyunda boy gösterdi. Dansta da başarılı oldu ancak dizi ve filmlerle de beyazperdede, TV ekranlarında sevenleri karşısına çıktı. Erül, aynı zamanda bir seslendirme sanatçısıdır. Oyuncu, 16 Ekim günü 84 yaşında yaşama veda etti.