Kurtlar Vadisi’nin ünlü oyuncusu hayatını kaybetti! Demiray Erül öldü mü, neden öldü? Demiray Erül kimdir, kaç yaşında, nereli?

DEMİRAY ERÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Erül, 18 Mayıs 1938 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.

Sanat kariyerine Şehir Tiyatroları'nda başlayan Demiray Erül, sayısız oyunda boy gösterdi. Dansta da başarılı oldu ancak dizi ve filmlerle de beyazperdede, TV ekranlarında sevenleri karşısına çıktı. Erül, aynı zamanda bir seslendirme sanatçısıdır. Oyuncu, 16 Ekim günü 84 yaşında yaşama veda etti.