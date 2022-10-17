SHOW TV'de ekrana gelecek olan, sezonun iddialı yapımı 'Kızılcık Şerbeti' hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman, hangi gün başlayacak? Kızılcık Şerbeti konusu ne, alıntı mı, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte merak edilenler!
KIZILCIK ŞERBETİ YAYIN TARİHİ AÇIKLANDI!
Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 1. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan fragmanla birlikte dizinin merakla beklenen yayın tarihi belli oldu.
Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi, 28 Ekim 2022 Cuma akşamı ekran yolculuğuna başlıyor.
KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU
İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır.
Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.