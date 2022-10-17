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    • Magazin
    • 17.10.2022 19:00
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    • 17.10.2022 19:00
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    Kızılcık Şerbeti ne zaman, hangi gün başlayacak? Kızılcık Şerbeti konusu ne, alıntı mı, oyuncu kadrosunda kimler var?

    Show TV'nin yeni sezonda yer alacak dizisi için geri sayım başladı. Kızılcık Şerbeti'nde Sıla Türkoğlu başrolleri, Doğukan Güngör, Barış Kılıç ve Evrim Alasya ile paylaşacak. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman, hangi gün başlayacak? Kızılcık Şerbeti konusu ne, alıntı mı, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Kızılcık Şerbeti ne zaman, hangi gün başlayacak?

    SHOW TV'de ekrana gelecek olan, sezonun iddialı yapımı 'Kızılcık Şerbeti' hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman, hangi gün başlayacak? Kızılcık Şerbeti konusu ne, alıntı mı, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte merak edilenler!

    KIZILCIK ŞERBETİ YAYIN TARİHİ AÇIKLANDI!

    Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 1. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan fragmanla birlikte dizinin merakla beklenen yayın tarihi belli oldu.

    Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi, 28 Ekim 2022 Cuma akşamı ekran yolculuğuna başlıyor.

    KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU

    İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır.

    Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.

        Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

        KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

        Senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yanı sıra;

        Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar yer alıyor.
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        Haberler Magazin Kızılcık Şerbeti ne zaman, hangi gün başlayacak? Kızılcık Şerbeti konusu ne, alıntı mı, oyuncu kadrosunda kimler var?
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