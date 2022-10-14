Arka Sokaklar Tunç öldü mü? Kerimhan Duman Arka Sokaklar dizinden ayrıldı mı, neden? Kerimhan Duman kimdir, kaç yaşında?

ARKA SOKAKLAR TUNÇ ÖLDÜ MÜ?

Tunç'un içerisinde olduğu aracın yanması ekibimizde tansiyonları yükseltecektir. İşte yeni bölümden özet:

Piyasaya çok tehlikeli yeni bir uyuşturucu sürülür ekibimiz bu uyuşturucunun kaynağını araştıracak ve piyasadan kaldırmaya çalışacaktır. Uyuşturucu baronu Kadem'in getirttiği mallar ardı ardına baskına uğrar. Kadem, aldığı haber karşısında ekibimizden birinden intikam alacaktır.

Doktor Ragıp, hastanede saldırıya uğrar ve memurların yardımıyla kurtulur. Şikayetçi olmaz fakat saldırganın tekrardan bir planı vardır. Doktor Ragıp'ı ciddi bir tehlike bekler.