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    • Magazin
    • 14.10.2022 21:14
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    • 14.10.2022 21:24
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    Arka Sokaklar Tunç öldü mü? Kerimhan Duman Arka Sokaklar dizinden ayrıldı mı, neden? Kerimhan Duman kimdir, kaç yaşında?

    Arka Sokaklar dizisi yeni sezonuyla 14 Ekim Cuma akşamı başladı. Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen dizinin son bölümünde Tunç’un içerisinde olduğu araç yandı. Peki Arka Sokaklar Tunç öldü mü? Kerimhan Duman Arka Sokaklar dizinden ayrıldı mı, neden?

    Arka Sokaklar Tunç öldü mü?

    Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun paylaştığı Arka Sokaklar dizisi yeni sezonuyla bu akşam izleyici karşısına çıktı. Diziden Mesut Komiser rolündeki Şevket Çoruh'un ayrılmasıyla hüüzn yaşayan izleyiciler şimdi Tunç karakteri ile tanınan Kerimhan Duman'ın son durumunu merak ediyor. Peki Arka Sokaklar Tunç öldü mü? Kerimhan Duman Arka Sokaklar dizinden ayrıldı mı, neden?

    ARKA SOKAKLAR TUNÇ ÖLDÜ MÜ?

    Tunç'un içerisinde olduğu aracın yanması ekibimizde tansiyonları yükseltecektir. İşte yeni bölümden özet:

    Piyasaya çok tehlikeli yeni bir uyuşturucu sürülür ekibimiz bu uyuşturucunun kaynağını araştıracak ve piyasadan kaldırmaya çalışacaktır. Uyuşturucu baronu Kadem'in getirttiği mallar ardı ardına baskına uğrar. Kadem, aldığı haber karşısında ekibimizden birinden intikam alacaktır.

    Doktor Ragıp, hastanede saldırıya uğrar ve memurların yardımıyla kurtulur. Şikayetçi olmaz fakat saldırganın tekrardan bir planı vardır. Doktor Ragıp'ı ciddi bir tehlike bekler.

    Hande, eşi Hamit'e boşanma davası açıp uzaklaştırma kararı aldırmıştır. Hamit, Hande ve Ayaz'ı rahat bırakmayacaktır. Suriyeli Amina, babasının ölümünün ardından kızıyla beraber yalnız kalmıştır. Bir yandan işsizlik bir yandan mahallesinden komşu olan Şahin'in planları Amina'nın başına dert açacaktır.

    Nazike kendisine miras kalan arazinin parasıyla çoban ailesini tatile götürmek ister. Biletleri alır ama tatilde çoban ailesinin başına beklemedikleri işler açılacaktır.

    KERİMHAN DUMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Kerimhan Duman, 13 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. Aslen Kahramanmaraşlıdır fakat İstanbul'da doğup büyümüştür.

        ARKA SOKAKLAR MESUT AYRILDI MI?

        Türk televizyon tarihinin en uzun dizilerinden olan Arka Sokaklar dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Mesut Komiser'e hayat veren Şevket Çoruh diziden ayrıldığı açıklandı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Şevket Çoruh 'Hoşça Kal Mesut' başlıklı bir veda yazısı kaleme aldı.

        ŞEVKET ÇORUH NEDEN AYRILDI?

        Şevket Çoruh sosyal medya hesabından "Hoşça kal Mesut" başlıklı veda yazısı kaleme aldı. İşte Şevket Çoruh'un açıklamaları:

        "16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar'da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım. Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler. ''
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        Haberler Magazin Arka Sokaklar Tunç öldü mü? Kerimhan Duman Arka Sokaklar dizinden ayrıldı mı, neden? Kerimhan Duman kimdir, kaç yaşında?
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