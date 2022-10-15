atv KARDEŞLERİM 63. BÖLÜM CANLI İZLE 📺 | atv CANLI İZLE Kardeşlerim canlı izle | Kardeşlerim 63. son yeni bölüm canlı, tek parça FULL HD izle!

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KARDEŞLERİM 63. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Emel'in başına gelen kaza, Eren ailesine ciddi bir panik yaşatırken, Yılmaz ailesi de korku içinde Sarp için telaşlanır. Şengül'ün işlerinin iyi gitmesi, Gönül'ü ona karşı iyice öfkelendirirken, Akif ve Nebahat cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanır. Doruk ve Asiye, herkesi şaşırtan birisine yardımcı olma kararı alırlar. Gece gündüz Emel'e çarpan kişiyi arayan Ömer ise hiç beklemediği bir ize rastlarken, başına gelecek asıl tehlikeden habersizdir.