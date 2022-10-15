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    • Televizyon
    • 15.10.2022 19:53
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    • 15.10.2022 19:53
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    atv KARDEŞLERİM 63. BÖLÜM CANLI İZLE 📺 | atv CANLI İZLE Kardeşlerim canlı izle | Kardeşlerim 63. son yeni bölüm canlı, tek parça FULL HD izle!

    atv ekranlarından yayınlanan Kardeşlerim dizisi her hafta reyting rekorları kırmaya devam ediyor. 63. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak dizi hakkında araştırmalar hızlandı.İşte ATV Kardeşlerim 63. bölüm canlı yayını ve konu hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    atv KARDEŞLERİM 63. BÖLÜM CANLI İZLE 📺

    atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim 63. bölümün fragmanıyla herkesi meraklandırdı. İşte atv Kardeşlerim son bölüm canlı yayını...

    KARDEŞLERİM 63. BÖLÜM CANLI İZLE

    KARDEŞLERİM TEK PARÇA SON BÖLÜM İZLE

    KARDEŞLERİM 63. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Emel'in başına gelen kaza, Eren ailesine ciddi bir panik yaşatırken, Yılmaz ailesi de korku içinde Sarp için telaşlanır. Şengül'ün işlerinin iyi gitmesi, Gönül'ü ona karşı iyice öfkelendirirken, Akif ve Nebahat cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanır. Doruk ve Asiye, herkesi şaşırtan birisine yardımcı olma kararı alırlar. Gece gündüz Emel'e çarpan kişiyi arayan Ömer ise hiç beklemediği bir ize rastlarken, başına gelecek asıl tehlikeden habersizdir.

        KARDEŞLERİM YENİ OYUNCULAR KİMLER?

        Kardeşlerim'e başarılı oyuncular; Kaan Çakır ve Nazlı Çetin katıldı. Kaan Çakır karizmatik iş adamı Ahmet Yılmaz, Nazlı Çetin ise esmer güzeli dikkatleri üzerine toplayan genç kız Leyla Barçın olarak izleyici karşısına çıkıyor.

        KARDEŞLER DİZİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Yapımına NGM'nin imza attığı Kardeşlerim dizisi İstanbul Fatih'te çekiliyor. Dizinin diğer sahneleri de İstanbul'da birçok farklı ilçede de çekiliyor. Anne ve babasını kaybeden 4 kardeşin birbirine tutunarak verdiği hayat mücadelesini anlatan dizide, kardeşlerin ailesiyle yaşadıkları ev İstanbul Balat'ta yer alıyor.
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