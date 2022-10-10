Ünlü iş insanı 3 ay entübe kalmış 7 ay boyunca tedavi görmüştü... ‘Merdiven altı ilaç satıp komaya soktular’



'İLAÇ SAHTE' SUÇLAMASI

Avukatı tarafından savcılığa yapılan suç duyurusunda; Hayri Yazıcı'ya verilen ilacın, Sağlık Bakanlığı'nın izni olmadan kayıt dışı olarak temin edildiği ve sahte olduğu ifade edildi. Dilekçenin devamında bu ilacın özel hastane yetkilileri tarafından kendilerine satıldığı ve Yazıcı'ya uygulandığı ifade edilirken, söz konusu ilacın merdiven altı olarak tabir edilen şekilde üretilerek kendilerine satıldığı belirtildi. Ayrıca hastane yetkililerinin Yazıcı Ailesi'ne ilacın Sağlık Bakanlığı tarafından temin edildiği bilgisinin verildiği anlatıldı. Babası Hayri Yazıcı'nın sağlığının iyice bozulmasında söz konusu yasak ilacın etkisinin bulunduğunu söyleyen Bahar Şer, sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Soruşturma sonunda özel hastane direktörü, eczane sahibi ve eczanenin yardımcısı hakkında, 'Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma' suçu kapsamında iddianame düzenlendi.