Ünlü iş insanı 3 ay entübe kalmış 7 ay boyunca tedavi görmüştü... ‘Merdiven altı ilaç satıp komaya soktular’

İşadamı Hayri Yazıcı, geçen yıl şubat ayında koronavirüse yakalanmış, Taksim'de özel bir hastaneye yatırılmıştı. Yazıcı, tedavinin sonuç vermemesi üzerine 17 Şubat 2021'de aynı hastanede entübe edilmişti. Babasının durumunun düzelmediğini gören kızı Bahar Şer ve diğer aile üyeleri, 2014 yılında böbrek nakli olan ünlü iş adamını İstanbul'daki başka bir hastaneye transfer etmişti. 3 ayı entübe 7 ay boyunca hastanede kalan ünlü iş adamı geçtiğimiz haftaya kadar tekerlekli sandalyeye bağlıydı. 15 ay boyunca fizik tedavi uygulanan Yazıcı, güçlükle ayağa kalktı.
Yazıcı'nın kızı Bahar Şer, geçtiğimiz aylarda olayla alakası olduğundan şüphelendiği Taksim'deki özel hastanenin çalışanlarının; babasına sahte koronavirüs ilacı vererek, entübe edilmesine neden oldukları için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
'İLAÇ SAHTE' SUÇLAMASI
Avukatı tarafından savcılığa yapılan suç duyurusunda; Hayri Yazıcı'ya verilen ilacın, Sağlık Bakanlığı'nın izni olmadan kayıt dışı olarak temin edildiği ve sahte olduğu ifade edildi. Dilekçenin devamında bu ilacın özel hastane yetkilileri tarafından kendilerine satıldığı ve Yazıcı'ya uygulandığı ifade edilirken, söz konusu ilacın merdiven altı olarak tabir edilen şekilde üretilerek kendilerine satıldığı belirtildi. Ayrıca hastane yetkililerinin Yazıcı Ailesi'ne ilacın Sağlık Bakanlığı tarafından temin edildiği bilgisinin verildiği anlatıldı. Babası Hayri Yazıcı'nın sağlığının iyice bozulmasında söz konusu yasak ilacın etkisinin bulunduğunu söyleyen Bahar Şer, sorumluların cezalandırılmasını talep etti.
Soruşturma sonunda özel hastane direktörü, eczane sahibi ve eczanenin yardımcısı hakkında, 'Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma' suçu kapsamında iddianame düzenlendi.