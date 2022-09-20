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    • Magazin
    • 20.09.2022 20:30
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    • 20.09.2022 20:30
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    Burak Deniz ile Nilperi Şahinkaya cephesinde flaş gelişme! Burak Deniz tüm detayları anlattı! Masayı terk etmişti...

    Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz ile Adana’da yaşadığı tatsız olayın ardından Hukuki süreç başlayacağı için avukatlarımızdan öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir konuşma yapmayacağım" şeklinde açıklama yapmıştı. İkili arasında yeni bir gelişme yaşandı. Burak Deniz, yazılı bir açıklama yaparak olayın detaylarını anlattı ve meslektaşından özür diledi. İşte o açıklama...

    Burak Deniz ile Nilperi Şahinkaya cephesinde flaş gelişme

    Rol aldığı Şahmaran dizisinin çekimleri nedeniyle Adana'da bulunan Burak Deniz, gittiği bir otelde Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi ile tarıştı.

    İddiaya göre; Burak Deniz, masayı terk eden Nilperi Şahinkaya'nın arkasından küfür ederek kavga çıkardı.

    29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni nedeniyle Adana'da bulunan Şahinkaya, olayla ilgili olarak "Hukuki süreç başlayacağı için avukatlarımızdan öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir konuşma yapmayacağım" şeklinde açıklama yaptı.

        BURAK DENİZ'DEN İLK AÇIKLAMA!
        Nilperi Şahinkaya'nın ardından Burak Deniz cephesinden de açıklama geldi. Sosyal medya hesabında yazılı bir açıklama yayınlayarak özür dileyen oyuncu, şunları söyledi:

        "Geçtiğimiz cuma gününden bu yana kamuoyunu meşgul eden ve bir çok iddiaya sebebiyet veren konuyla ilgili açıklamamı bilginize sunarım.

        Adana Film Festivali nedeniyle bulunduğumuz otelde Nilperi Şahinkaya, erkek arkadaşı Emre Yusufi ve arkadaşı Deniz Akıncı ile yaşamış olduğum ve istemediğim şekilde arkadaşlarımı kırmamla sonuçlanan hadise nedeniyle tekrardan çok üzgün olduğumu belirtmek isterim.

            Şakalaşmak isterken dozajının kaçabileceğini düşünemediğim, oldukça tatsız geçen bir gecenin sabahında kendilerinden hemen ve bizzat özür dilemek için gerek menajerim aracılığıyla gerekse de kendim doğrudan iletişime geçmeye çalıştım ancak başarılı olamadım.

            Kamuoyu nezdinde yaşanan bu talihsiz olaydan ve topluma örnek teşkil etmeyen bu davranışımdan ötürü Nilperi Şahinkaya ve arkadaşlarından ayrıca o gece olaya tanık olan herkesten teker teker özür diliyor, kamuoyunu böyle bir konuyla meşgul ettiğim için de ne kadar üzgün olduğumu tekrar belirtmek istiyorum. Umarım bu kırgınlıklar en kısa zamanda son bulur.

            Saygılarımla Burak Deniz"
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            Haberler Magazin Burak Deniz ile Nilperi Şahinkaya cephesinde flaş gelişme! Burak Deniz tüm detayları anlattı! Masayı terk etmişti...
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