Burak Deniz ile Nilperi Şahinkaya cephesinde flaş gelişme! Burak Deniz tüm detayları anlattı! Masayı terk etmişti...

Rol aldığı Şahmaran dizisinin çekimleri nedeniyle Adana'da bulunan Burak Deniz, gittiği bir otelde Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi ile tarıştı.
İddiaya göre; Burak Deniz, masayı terk eden Nilperi Şahinkaya'nın arkasından küfür ederek kavga çıkardı.
29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni nedeniyle Adana'da bulunan Şahinkaya, olayla ilgili olarak "Hukuki süreç başlayacağı için avukatlarımızdan öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir konuşma yapmayacağım" şeklinde açıklama yaptı.