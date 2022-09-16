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    • Magazin
    • 16.09.2022 16:38
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    • 16.09.2022 16:38
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    Hande Erçel'in annesi öldü mü, neden öldü? Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel ne zaman, kaç yaşında öldü? Aylin Erçel ne kanseriydi?

    Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Arto, Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi Yıldırım'ın kanser tedavisi görmeye başladığını açıkladı. Ünlü oyuncunun 2.5 yaşındaki yeğeni Mavi iddiaya göre karın şişikliği nedeniyle hastaneye götürüldü ve burada kanser teşhisi konuldu. Magazin dünyasında gündem olan iddia sonrası Aylin Erçel hakkında bir çok soru araştırılmaya başlandı. Peki Hande Erçel'in annesi öldü mü, neden öldü? Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel ne zaman, kaç yaşında öldü? Aylin Erçel ne kanseriydi?

    HANDE ERÇEL’İN ANNESİ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

    Hande Erçel'in yeğeni Mavi'nin kansere yakalandığı iddia edildi. İddia sonrası Erçel'in annesi Aylin Erçel hakkında bir çok soru gündeme geldi. Peki Hande Erçel'in annesi öldü mü, neden öldü? Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel ne zaman, kaç yaşında öldü? Aylin Erçel ne kanseriydi?

    HANDE ERÇEL'İN ANNESİ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

    Hande Erçel'in 48 yaşındaki annesi Aylin Erçel 2019 yılında kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    AYLİN ERÇEL KİMDİR?

    Aylin Erçel Balıkesir Bandırmalı'dır. Hande Erçel annesi ile ilgili verdiği röportajda, "İnşallah bir aksilik olmazsa donör olacağım.

    Maalesef ülkemizde kök hücre naklindeki en önemli sorundan biri akraba dışı vericilerinin sayısının yetersiz, bağış oranının ise 10 binde 3 olmasıdır.

    O kadar zor bir şey ki hayatının bağlı olduğu, bir yerlerde bulunduğunu bildiğin bir şeyi beklemek." ifadelerini kullanmıştı.

        KÖK HÜCRE NAKLİ NEDİR?

        Kök hücre nakli, önce hastanın kemik iliği tamamen veya kısmen boşaltılarak, doku grubu uyumlu ve tamamen sağlıklı bir kişiden alınan kök hücrelerinin buraya yerleşmesi, çoğalması ve sonuçta habis ve selim birçok hastalıkların ortadan kaldırılması işlemlerinin tümüne denilir.

        Nakil amacıyla kullanılan kök hücreler kemik iliğinden, kandan veya göbek kordonundan elde edilebilir. Nakil işlemi için başlangıçta sadece kemik iliğinden kök hücre elde edildiğinden işlem geleneksel olarak kemik iliği nakli olarak adlandırılmışsa da kemik iliği dışında da kök hücre elde edilebildiğinden günümüzde hematopoetik (kan yapıcı) kök hücre nakli (HKHN) deyimi tercih edilmektedir.

        Kök hücre nakli bazı habis kan hastalıkları ve kemik iliği yetmezlikleri ile doğumsal kan hastalıklarının tedavisinde başvurulan yöntemlerden biridir. Hastaya başka birisinden kan yapıcı kök hücre verilerek yapıldığında allojeneik kök hücre nakli, kendi kök hücrelerinden yapıldığında otolog kök hücre naklinden söz edilir. Hastaya hangi tip nakil yapılacağı hastalığın tipine veya mevcut durumuna göre karar verilir.
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        Haberler Magazin Hande Erçel'in annesi öldü mü, neden öldü? Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel ne zaman, kaç yaşında öldü? Aylin Erçel ne kanseriydi?
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