Hande Erçel'in yeğeni Mavi'nin kansere yakalandığı iddia edildi. İddia sonrası Erçel'in annesi Aylin Erçel hakkında bir çok soru gündeme geldi. Peki Hande Erçel'in annesi öldü mü, neden öldü? Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel ne zaman, kaç yaşında öldü? Aylin Erçel ne kanseriydi?
HANDE ERÇEL'İN ANNESİ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?
Hande Erçel'in 48 yaşındaki annesi Aylin Erçel 2019 yılında kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
AYLİN ERÇEL KİMDİR?
Aylin Erçel Balıkesir Bandırmalı'dır. Hande Erçel annesi ile ilgili verdiği röportajda, "İnşallah bir aksilik olmazsa donör olacağım.
Maalesef ülkemizde kök hücre naklindeki en önemli sorundan biri akraba dışı vericilerinin sayısının yetersiz, bağış oranının ise 10 binde 3 olmasıdır.
O kadar zor bir şey ki hayatının bağlı olduğu, bir yerlerde bulunduğunu bildiğin bir şeyi beklemek." ifadelerini kullanmıştı.