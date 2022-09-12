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    • Magazin
    • 12.09.2022 22:05
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    • 12.09.2022 22:05
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    12 yıl sonra New York sokaklarında! Aşk-ı Memnu’nun yıldızları Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat’in o kareler ortalığı yıktı! Yorum yağdı

    Yıllar önce Aşk-ı Memnu dizisinde Behlül ve Bihter karakterlerini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, yıllar sonra aynı projede buluştu. Dijital bir platformda yayınlanacak olan filmde başrolü üstlenen Saat ile Tatlıtuğ, hayranlarını heyecanlandırırken çekimlerden yeni kareler geldi. İkilinin New York sokaklarında verdiği pozlar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Söz konusu karelere adeta yorum yağdı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat’in o pozları...

    Kıvanç ile 12 yıl sonra New York sokaklarında!

    Kanal D ekranlarında 4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında izleyici ile buluşan Aşk-ı Memnu'nun kadrosunda; Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre gibi isimler yer aldı.

    Tekrar bölümleriyle hala adından söz ettiren dizide Behlül ve Bihter karakterlerini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in arasındaki uyum ise yıllarca konuşuldu.

    İzleyiciler tarafından birbirlerine çok yakıştırılan Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, yıllar sonra aynı projede buluştu.

        Dijital bir platformda yayınlanacak olan filmde başrolü üstlenen Saat ile Tatlıtuğ, hayranlarını heyecanlandırırken çekimlerden yeni kareler geldi.

        İkilinin New York sokaklarında verdiği pozlar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

        Söz konusu karelere adeta yorum yağdı.
            Bir Küçük Gün Işığı
            Haberler Magazin 12 yıl sonra New York sokaklarında! Aşk-ı Memnu’nun yıldızları Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat’in o kareler ortalığı yıktı! Yorum yağdı
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