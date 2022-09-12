12 yıl sonra New York sokaklarında! Aşk-ı Memnu’nun yıldızları Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat’in o kareler ortalığı yıktı! Yorum yağdı

Kanal D ekranlarında 4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında izleyici ile buluşan Aşk-ı Memnu'nun kadrosunda; Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre gibi isimler yer aldı.