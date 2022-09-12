12 yıl sonra New York sokaklarında! Aşk-ı Memnu’nun yıldızları Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat’in o kareler ortalığı yıktı! Yorum yağdı

Kanal D ekranlarında 4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında izleyici ile buluşan Aşk-ı Memnu'nun kadrosunda; Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre gibi isimler yer aldı.
Tekrar bölümleriyle hala adından söz ettiren dizide Behlül ve Bihter karakterlerini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in arasındaki uyum ise yıllarca konuşuldu.
İzleyiciler tarafından birbirlerine çok yakıştırılan Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, yıllar sonra aynı projede buluştu.