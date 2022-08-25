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    • Magazin
    • 25.08.2022 22:12
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    • 25.08.2022 22:12
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    Ozan Çolakoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkıcı Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu ne iş yapıyor? Gülşen- Ozan Çolakoğlu boşandı mı?

    İmam hatiplileri hedef alan Gülşen, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Gülşen'in "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Bu gelişmelerin ardından Gülşen'in hayatı ve eşi hakkında bilgiler merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Ozan Çolakoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkıcı Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu ne iş yapıyor? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Şarkıcı Gülşen’in eşi Ozan Çolakoğlu ne iş yapıyor?

    Şarkıcı Gülşen, konserinde yaptığı açıklamalar ve davranışlarla birçok kez tepkilerin odağında olmuştu. Konserinde LGBT propagandası yapan, seyircisinin kucağına oturan Gülşen son olarak İmam Hatip camiası ile ilgili hadsiz sözler sarf etmiş ve tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Bu gelişmelerin ardından şarkıcı Gülşen tutuklandı. Peki, Ozan Çolakoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkıcı Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu ne iş yapıyor? Gülşen- Ozan Çolakoğlu boşandı mı? İşte detaylar...

    ŞARKICI GÜLŞEN, HAKKINDAKİ SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLANDI

    İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Gülşen hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatması ve kolluk görevlilerince mevcutlu şekilde getirilmesi talimatı üzerine harekete geçti.

    Gözaltına alınan Gülşen, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Polis tarafından adliyeye getirilen Gülşen, otoparktan adliyeye giriş yaptı. Cumhuriyet savcısına ifade veren Gülşen, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcılığınca yazılan sevk yazısında, şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun konser sırasında yaptığı konuşmada imam hatiplilerle ilgili söz ve beyanlarda bulunduğu, bunların basın yayın organlarında, sosyal medya platformlarında yer aldığı ve sarf edilen sözlerin toplumun bir kesiminde yoğun tepkilere neden olduğu belirtildi. Bu tepkilerin, özellikle sosyal medyada yapılan çok sayıda paylaşım ve yorumla gündem olduğu kaydedilen sevk yazısında, ''soruşturma konusu sözlerin kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturacak şekilde kamu güvenliğini bozucu ve sarsıcı niteliğe haiz olduğu, bu şekilde halkın farklı özelliklerine sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik içirmesi nedeniyle TCK 216/1. maddesinde düzenlenen 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçunun unsurlarını oluşturduğu, bu kapsamda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve CMK 100. maddede yazılı tutuklama sebeplerinin bulunduğu'' belirtildi.

        Şüphelinin, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi göz önüne alınarak tutuklanması talep edildi.

        GÜLŞEN'İN EŞİ OZAN ÇOLAKOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

        Ozan Çolakoğlu (d. 1 Nisan 1972), Türk besteci, aranjör ve müzik yapımcısı, Tarkan ile yaptığı çalışmalar ve bestelediği çeşitli film müzikleri ile tanınmıştır.

        Ozan Çolakoğlu 1972 yılında Adana'da doğdu. Kadıköy Anadolu Lisesi'nde bir rock grubu kurdu. Daha sonra müzik stüdyolarında çalışmaya başladı. Amerika'da Berklee Üniversitesi'nde eğitim gördü. Kariyerine Tarkan'ın Yine Sensiz albümünün müzik direktörlüğüyle başladı. Tarkan'ın sırasıyla Aacayipsin, Ölürüm Sana, Karma, Dudu, Come Closer, Metamorfoz, Adımı Kalbine Yaz albümlerinde yapımcı ve aranjör olarak çalışmaya devam etmiştir. Tarkan'la çalışmaya devam ederken Hande Yener'in Sen Yoluna Ben Yoluma ile Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor, Nil Karaibrahimgil'in "Tek Taşımı Kendim Aldım", Murat Boz'un Aşkı Bulamam Ben ve rock grubu Pin-up gibi sanatçıların da albümlerinde aranjeler yaptı.
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