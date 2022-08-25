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Şarkıcı Gülşen'den zoraki özür! Espri maskesine sığındı: Daha başka bir dil bulacağım

Şarkıcı Gülşen'den zoraki özür! Espri maskesine sığındı: Daha başka bir dil bulacağım
25.08.2022 19:23 - Son Güncelleme: 25.08.2022 19:25

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Sahne kostümleriyle sık sık eleştirilen Gülşen, konserinde yaptığı açıklamalar ve davranışlarla birçok kez tepkilerin odağında olmuştu. Konserinde LGBT propagandası yapan, seyircisinin kucağına oturan Gülşen son olarak İmam Hatip camiası ile ilgili hadsiz sözler sarf etmiş ve tüm Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı. Tepkilerin ardından gözaltına alan Gülşen’den ilk açıklama geldi. Gülşen’in sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan açıklama bir kez daha tepkilere neden olup ‘Özrü kabahatinden büyük’ dedirtti. Bakın Gülşen kendini nasıl savunup özür diledi...

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