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Şarkıcı Gülşen adliyeye sevk edildi

Şarkıcı Gülşen adliyeye sevk edildi
25.08.2022 18:48 - Son Güncelleme: 25.08.2022 18:53

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Sahne kostümleriyle sık sık magazin gündeminde yer alan Gülşen, verdiği konserlerde tepki çeken birçok davranışa ve açıklamaya imza attı. Sırasıyla; bir dinleyicisinin kucağına oturan, kalçasına tokat attıran, LGBT propagandası ve anneler ile ilgili açıklama yapan Gülşen, şimdi ise hadsizce İmam Hatiplileri hedef aldı. Sahnede İmam Hatip ve İmam Hatip'te okuyanlara yönelik skandal sözler sarf edip onları sapık olmakla suçlayan sözde sanatçı sosyal medyayı adeta ayağa kaldırdı. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, tüm hukuki süreçleri başlatacaklarını duyurdu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada "Nefret üretmek bir sanat dalı değildir. Nefret yaymak bir sanatçı faaliyeti değildir." ifadelerini kullandı. Gülşen hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan gözaltı kararı verildi. Milli Eğitim Bakanlığı da hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Gelen son dakika bilgisine göre Gülşen gözaltına alındı. Gözaltına alınan Gülşen, ifade verdikten sonra adliyeye sevk edildi.

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