Fahriye Evcen'in yerine geldi! Barış Arduç'un yeni partneri... Akça Hatun'un cenazesinin kalktığı Alparslan Büyük Selçuklu'ya taze kan!

Alparslan Büyük Selçuklu'da Fahriye Evcen gitti o geldi! Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı TRT'in fenomen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu 8 Kasım 2021 tarihinde ilk bölümü ile izleyicinin beğenisine sunulmuştu. Başrollerinde Barış Arduç, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı ve daha bir çok başarılı oyuncunun yer aldığı dizi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fahriye Evcen'in ayrıldığı reyting rekortmeni diziye o oyuncu geldi.