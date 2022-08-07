Fahriye Evcen'in yerine geldi! Barış Arduç'un yeni partneri... Akça Hatun'un cenazesinin kalktığı Alparslan Büyük Selçuklu'ya taze kan!

Alparslan Büyük Selçuklu'da Fahriye Evcen gitti o geldi! Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı TRT'in fenomen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu 8 Kasım 2021 tarihinde ilk bölümü ile izleyicinin beğenisine sunulmuştu. Başrollerinde Barış Arduç, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı ve daha bir çok başarılı oyuncunun yer aldığı dizi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fahriye Evcen'in ayrıldığı reyting rekortmeni diziye o oyuncu geldi.
TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Yayınlandığı ilk bölümden bu yana büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizi her hafta nefes kesen yeni bölümleriyle reytingleri sallıyor.
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Yeni sezon bölümleri merakla beklenirken oyuncu kadrosundaki değişiklik bomba etkisi yarattı.
Serhat Tutumluer, Bora Cengiz ve Öykü Gürman gibi başarılı isimlerin dahil olduğu diziye bir isim daha katıldı.
FAHRİYE EVCEN GİTTİ O OYUNCU GELDİ
Eylül ayında ekranlarda olması beklenen diziden son sezonda Fahriye Evcen ayrılmıştı. Evcen'in yerine genç oyuncu Kayra Zabca geldi.