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    • Magazin
    • 08.08.2022 09:38
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    • 08.08.2022 09:38
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    Gönül dağı yeni sezon oyuncuları kimler? Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlıyor? Kadroya katılan yeni isimler...

    Yaz tatilinin bitmesine az bir zaman kala izleyiciler merakla Gönül Dağı ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Konusu ve oyuncularıyla keyifle izlenen TRT 1'de yayınlanan dizinin yeni sezonu için bekleyiş başladı. Kadrodan eksilenler olsa da yeni katılan isimler de yakından takip ediliyor. Peki Gönül Dağı yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Hangi yeni oyuncu kadroya dahil oldu? İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlıyor?

    Gönül Dağı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı yeni sezon ne zaman? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TRT 1'in ilgiyle izlenen dizi sezon finali yapmıştı ve heyecanla yeni bölümleri beklenmeye başlandı. Berk Atan'ın başrolde olduğu dizi bozkırda hayallerinin peşinden koşarak tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin öyküsünü anlatıyor. Peki, Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlıyor? Gönül dağı yeni sezon oyuncuları kimler? İşte merak edilenler!

    GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    İlgiyle takip edilen Gönül Dağı dizisinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Ancak dizinin Eylül ayı içerisinde yeni bölümleriyle ekranlara gelmesi bekleniyor.

    GÖNÜL DAĞI KONUSU

    Berk Atan'ın başrolde olduğu dizi bozkırda hayallerinin peşinden koşarak tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin öyküsünü anlatıyor.

        GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

        Gönül Dağı oyuncu kadrosunda Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün gibi isimler yer alıyor.
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