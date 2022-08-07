Gönül dağı yeni sezon oyuncuları kimler? Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlıyor? Kadroya katılan yeni isimler...

Gönül Dağı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı yeni sezon ne zaman? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TRT 1'in ilgiyle izlenen dizi sezon finali yapmıştı ve heyecanla yeni bölümleri beklenmeye başlandı. Berk Atan'ın başrolde olduğu dizi bozkırda hayallerinin peşinden koşarak tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin öyküsünü anlatıyor. Peki, Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlıyor? Gönül dağı yeni sezon oyuncuları kimler? İşte merak edilenler!