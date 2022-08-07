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    • Magazin
    • 07.08.2022 13:03
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    • 07.08.2022 13:03
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    Akça Hatun'un cenazesinin kalktığı Alparslan Büyük Selçuklu'ya taze kan! Fahriye Evcen'in yerine geldi! Barış Arduç'un yeni partneri...

    Alparslan Büyük Selçuklu dizisine yeni oyuncu! TRT ekranlarında yayınlanan tarihi dizide geçtiğimiz sezon Fahriye Evcen ayrılmıştı. Ünlü oyuncunun vedasıyla yerine gelecek isim de merak konusu olmuştu. Barış Arduç'un partneri sonunda ortaya çıktı. 21 yaşındaki genç oyuncu başarılı oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çekiyor. Son olarak Canım Annem dizisi ile izleyici karşısına çıkan oyuncunun Alparslan Büyük Selçuklu'da Seferiye Hatun karakterine hayat vereceği öğrenildi. İşte detaylar...

    Akça Hatun’un cenazesinin kalktığı Alparslan Büyük Selçuklu’ya taze kan!

    Alparslan Büyük Selçuklu'da Fahriye Evcen gitti o geldi! Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı TRT'in fenomen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu 8 Kasım 2021 tarihinde ilk bölümü ile izleyicinin beğenisine sunulmuştu. Başrollerinde Barış Arduç, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı ve daha bir çok başarılı oyuncunun yer aldığı dizi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fahriye Evcen'in ayrıldığı reyting rekortmeni diziye o oyuncu geldi.

    TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Yayınlandığı ilk bölümden bu yana büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizi her hafta nefes kesen yeni bölümleriyle reytingleri sallıyor.

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 4 İSİMLE BÜYÜK SÜKSE YARATACAK!

    Yeni sezon bölümleri merakla beklenirken oyuncu kadrosundaki değişiklik bomba etkisi yarattı.

    Serhat Tutumluer, Bora Cengiz ve Öykü Gürman gibi başarılı isimlerin dahil olduğu diziye bir isim daha katıldı.

    FAHRİYE EVCEN GİTTİ O OYUNCU GELDİ

    Eylül ayında ekranlarda olması beklenen diziden son sezonda Fahriye Evcen ayrılmıştı. Evcen'in yerine genç oyuncu Kayra Zabca geldi.

        21 yaşındaki genç yıldızın hayat verdiği Sultan Alparslan'ın karısı ve Melikşah'ın annesi Seferiye Hatun karakterinin olgun halini önceki yıl Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Çiğdem Selışık Onat oynamıştı.

        KAYRA ZABCA KİMDİR?

        İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğrenim gören Kayra Aleyna Zabcı, 2001 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

        Aslen Malatyalı olan 21 yaşındaki oyuncu, küçük yaşlarda modelliğe başladı. Best Model Çocuk Türkiye Prensesi seçildi. Aynı zamanda Best Child Model of the World yarışmasında birinci oldu.
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        Haberler Magazin Akça Hatun'un cenazesinin kalktığı Alparslan Büyük Selçuklu'ya taze kan! Fahriye Evcen'in yerine geldi! Barış Arduç'un yeni partneri...
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