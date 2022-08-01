Banu Alkan'ın nişanlısı Kemal Yıldız bakın kim çıktı! Aralarında 20 yaş olan ikili yıldırım hızıyla evleniyor! Afrodit: "Bu benim olmalı dedim"

Yeşilçam'ın Afrodit lakaplı ünlü oyuncusu Banu Alkan'ın, bir Türk iş insanı ile nişanlandığının duyulması üzerine, nişanlısının kim olduğu merak konusu olmuştu. Peki, "Kemal Yıldız kim ve kaç yaşında?" İşte detaylar...
İLK GÖRÜŞTE AŞK!
Banu Alkan'ın nişanlısının 44 yaşında ve 1.98 boyunda olduğunu açıklayan Onur Akay, Banu Alkan ve nişanlısını anlattı.
"Banu Alkan şimdilerde çok büyük bir aşk yaşıyor. Kendisinden 20 yaş küçük 44 yaşındaki iş insanı Kemal Yıldız'la İstanbul'da bir mekânda tanıştılar. O akşam Kemal Yıldız, Banu Alkan'ın yanına oturmak istiyor ve Banu Alkan da bunu kabul ediyor ve yanına oturan 1.98 boyundaki genç ve yakışıklı erkeğe baktığında, George Clooney'e benzeterek ilk görüşte âşık oluyor."
"İYİ EĞİTİMLİ, OLDUKÇA ZENGİN"
"3 gün sonra Hollanda'ya giden Kemal Yıldız'la daha sonra bir kez de Düsseldorf'da görüşüyorlar. Ayrılığa daha fazla dayanamayan Banu Alkan, Holanda'ya sevgilisinin yanına gidiyor. Aynı gün kuyumcular kapanmak üzereyken yetişiyorlar ve Yıldız, nişan yüzüğünü Banu Alkan'a Hollanda'da bir kuyumcuda takıyor. Bir kez evlenen ve boşanan Kemal Yıldız, bir kız çocuğu babası ve baba tarafından da aslen Mersinli. Anne tarafından Samsunlu olan ancak Hollanda da dünyaya gelen Yıldız, iyi bir eğitim alıyor ve Hollanda'da inşaat sektöründe büyük siteler yaparak adından söz ettiriyor. Aynı zamanda dünyaya yat satan iş insanı oldukça zengin." ifadelerini kullandı.