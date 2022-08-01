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    • Magazin
    • 01.08.2022 16:43
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    • 01.08.2022 16:52
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    Banu Alkan'ın nişanlısı Kemal Yıldız bakın kim çıktı! Aralarında 20 yaş olan ikili yıldırım hızıyla evleniyor! Afrodit: "Bu benim olmalı dedim"

    Banu Alkan'ın nişanlısı Kemal Yıldız bakın kim çıktı! Aralarında 20 yaş olan ikiliden Afrodit, "Zekasına aşık oldum" demişti... Kendisinden 20 yaş küçük aşkının fotoğraflarıyla Instagram hesabını donatan Banu Alkan, Kemal Yıldız ile tanışmasını anlattı. İlk görüşte aşık olduğunu ifade eden 64 yaşındaki Banu Alkan, sevgilisi ile ilgili bakın neler anlattı.

    Banu Alkan’ın nişanlısı bakın kim çıktı!

    Yeşilçam'ın Afrodit lakaplı ünlü oyuncusu Banu Alkan'ın, bir Türk iş insanı ile nişanlandığının duyulması üzerine, nişanlısının kim olduğu merak konusu olmuştu. Peki, "Kemal Yıldız kim ve kaç yaşında?" İşte detaylar...

    İLK GÖRÜŞTE AŞK!

    Banu Alkan'ın nişanlısının 44 yaşında ve 1.98 boyunda olduğunu açıklayan Onur Akay, Banu Alkan ve nişanlısını anlattı.

    "Banu Alkan şimdilerde çok büyük bir aşk yaşıyor. Kendisinden 20 yaş küçük 44 yaşındaki iş insanı Kemal Yıldız'la İstanbul'da bir mekânda tanıştılar. O akşam Kemal Yıldız, Banu Alkan'ın yanına oturmak istiyor ve Banu Alkan da bunu kabul ediyor ve yanına oturan 1.98 boyundaki genç ve yakışıklı erkeğe baktığında, George Clooney'e benzeterek ilk görüşte âşık oluyor."

    "İYİ EĞİTİMLİ, OLDUKÇA ZENGİN"

    "3 gün sonra Hollanda'ya giden Kemal Yıldız'la daha sonra bir kez de Düsseldorf'da görüşüyorlar. Ayrılığa daha fazla dayanamayan Banu Alkan, Holanda'ya sevgilisinin yanına gidiyor. Aynı gün kuyumcular kapanmak üzereyken yetişiyorlar ve Yıldız, nişan yüzüğünü Banu Alkan'a Hollanda'da bir kuyumcuda takıyor. Bir kez evlenen ve boşanan Kemal Yıldız, bir kız çocuğu babası ve baba tarafından da aslen Mersinli. Anne tarafından Samsunlu olan ancak Hollanda da dünyaya gelen Yıldız, iyi bir eğitim alıyor ve Hollanda'da inşaat sektöründe büyük siteler yaparak adından söz ettiriyor. Aynı zamanda dünyaya yat satan iş insanı oldukça zengin." ifadelerini kullandı.

        DÜĞÜN DETAYLARI BELLİ OLDU!

        Onur Akay, çiftin düğün tarihini ve düğünle ilgili detayları da açıkladı. Akay, "Mutlu çiftimiz Eylül ayının ikinci haftası Fransa Konsolosluğu'nda nikâh yaptıktan sonra, Fransa'da kiralanan tarihi bir binada ve çok özel davetlilerin katılacağı düğünle dünya evine girecek."

        MELANIA TRUMP'IN GELİNLİĞİNDEN DİKTİRİYOR

        Banu Alkan ise gelinliği için şimdiden siparişi verdi. Afrodit, Donald Trump'ın eşi Melania Trump'un evlenirken giydiği gelinliğin aynısından diktiriyor. Canım Banu ablama ve nişanlısına bir ömür boyu mutluluklar dilerim." açıklamasını yaptı.

        PROFİLİNİ SEVGİLİSİNİN FOTOĞRAFIYLA DOLDURDU

        İlişkisini bir süre gözlerde uzak yaşadıktan sonra ilan eden Alkan, alyansını paylaşarak nişanlandığının müjdesini verdi. Uzun süredir devam eden aşk orucunu bozan Alkan, sevgisini göstermek için için ilginç bir yola başvurdu. Afrodit, 138 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını genç sevgilisini fotoğraflarıyla doldurdu.

            TWITTER'I SALLADI

            Alkan'ın profili ise sosyal medyada kısa sürede gündem olurken yorumlar da beraberinde geldi. Birçok sosyal medya kullanıcısı usta oyuncunun profilini paylaşarak "Sevince ben de böyle oluyorum" yorumunu yaptı.

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            Haberler Magazin Banu Alkan'ın nişanlısı Kemal Yıldız bakın kim çıktı! Aralarında 20 yaş olan ikili yıldırım hızıyla evleniyor! Afrodit: "Bu benim olmalı dedim"
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