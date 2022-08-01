Banu Alkan'ın nişanlısı Kemal Yıldız bakın kim çıktı! Aralarında 20 yaş olan ikili yıldırım hızıyla evleniyor! Afrodit: "Bu benim olmalı dedim"

Yeşilçam'ın Afrodit lakaplı ünlü oyuncusu Banu Alkan'ın, bir Türk iş insanı ile nişanlandığının duyulması üzerine, nişanlısının kim olduğu merak konusu olmuştu. Peki, "Kemal Yıldız kim ve kaç yaşında?" İşte detaylar...

İLK GÖRÜŞTE AŞK!

Banu Alkan'ın nişanlısının 44 yaşında ve 1.98 boyunda olduğunu açıklayan Onur Akay, Banu Alkan ve nişanlısını anlattı.