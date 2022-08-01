Banu Alkan 20 yaş küçük sevgiliyi buldu fena coştu 'yeni ilişkimde dikkatli olacağım dedikten sonra ben' Dört bir yanı enişte
Son dönemde Instagram'da yaptığı birbirinden ilginç paylaşımlarla adından söz ettiren Yeşilçam'ın Afrodit lakaplı yıldızı Banu Alkan, son dakika bombasını patlatmış, nişanlandığını ve yakın zamanda nikah masasına oturacağını duyurmuştu. Banu Alkan'ın bu açıklama sonrasında yaptığı hamle, evlilik haberinden daha çok ses getirdi. Kendisinden 20 yaş küçük aşkının fotoğraflarıyla Instagram hesabını donatan Banu Alkan, sosyal medyanın diline düştü.
01.08.2022 11:14 - Son Güncelleme: 01.08.2022 11:14
Türk sinemasının yıldızlarından Banu Alkan, aşk orucunu 64 yaşında bozdu. 'Afrodit' lakabını alan Alkan, hayranlarını şaşırtan bir kararla nişanlandı.
Banu Alkan, 17 yaşında tanıştığı evli iş insanı Gürbüz Hanif ile ilişki yaşamaya başlamıştı. 20 yıllık birliktelik ise, Hanif'in kanser teşhisi sonrası vefatıyla son buldu.
Türk sinemasının 'Afrodit' lakaplı oyuncusu Banu Alkan, nişanlandığını Magazin D Yaz aracılığıyla duyurdu.
EVLİLİK TEKLİFİNİ KABUL ETTİ
Üç ay önce gittiği bir mekanda tanıştığı Hollanda'da yaşayan iş insanı Kemal Yıldız'ın evlilik teklifine 'Evet' yanıtını veren 64 yaşındaki ünlü isim, nişanlandığını açıkladı.