Ayrılışı perperişan etmişti geri döndü! Gönül Dağı'ndan müjdeli haber! Sosyal medya hesabından paylaştı 'Özleyenler ellerini kaldırsın'

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'ndan bu sezon bir çok oyuncu peş peşe ayrılmıştı. İzleyiciyi en çok üzen veda ise kuşkusuz Dilek karakteri olmuştu. Gülsim Ali İlhan'ın canlandırdığı Dilek sezon finalinde çıktığı dağda başına gelen felaket sonucu hayatınıı kaybetmişti. Yeni sezonda ünlü oyuncunun yerine kimin geleceği ise merak konusu olmuştu. Heyecanlı bekleyiş devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Gönül Dağı'ndan ayrılan ünlü oyuncu geri döndü. Peki kim döndü? İşte detaylar...