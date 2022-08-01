Ben Bu Cihana Sığmazam'ı bekleyenlere Oktay Kaynarca'dan ters köşe! İşte yeni projesi...

Oktay Kaynarca'nın başrolde yer aldığı "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisi merakla beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncu diziden önce çok farklı bir proje ile ekran karşısına çıkacak.
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle yeni sezonda seyirci karşısına çıkacak ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, ünlü bir markanın yüzü oldu.
Bilindiği üzere uzun süre bir giyim markasının yüzü olmuş ve hatta kendi koleksiyonunu oluşturmuştı. Kaynarca, şimdi de bir kozmetik markasının yüzü oldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre reklam çekimi için 3 aylık titiz bir ön hazırlık döneminin ardından çekimler iki günde tamamlandı. Oktay Kaynarca diziden önce reklam filmi çalışması ile ekranda olabilir.