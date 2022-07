Fatma Girik'in mirası için savaş çıktı! Akıl sağlığı yerinde miydi?

'FATMA GİRİK ÖLMEDEN ÖNCE VASİYETNAME HAZIRLATTI'

Fatma Girik'in 2018 yılında vasiyetname hazırladığını söyleyen Avukat Sabit Emekdar, "Bugüne kadar Günay Girik'in, müvekkilim Fatma Ahu Turanlı'ya karşı başlattığı karalama kampanyası ile yalan beyanlarına ve iftiralarına karşı bir cevap verme ihtiyacı duymadık. Ancak, Günay Girik'in açtığı vasiyetnamenin iptaline ilişkin dava sonrası yaptığı, gerçeklikten uzak ve iftira niteliğindeki açıklamaları ve iddiaları sebebiyle, bu basın açıklamasını yapmak zorunda kaldık. Bilindiği üzere; Fatma Girik, 2018 yılında, tüm detaylarını en ince ayrıntısına kadar düşünüp, tarttıktan sonra verdiği kararla bir vasiyetname hazırlayıp bırakmıştır. Günay Girik, bu vasiyetnamenin hazırlandığı günlerde Fatma Girik'in akıl sağlığı ile ilgili şüpheler olduğunu iddia etmiştir. Oysa ki aynı Günay Girik söz konusu vasiyetnamenin hazırlanmasından 4 yıl sonra, merhumun vefat ettiği gün, TV ekranlarında verdiği röportajlarda ısrarla 'ablamın hiçbir şeyi yoktu, sadece yürümekte zorluk çekiyordu onun dışında hiçbir sağlık sorunu yoktu' şeklinde kamuoyunun hafızalarında tazeliğini koruyan beyanlarda bulunmuştur. Her iki iddia da Günay Girik'e ait olup, birbiriyle çelişen iddialardır. Vasiyetin tanzimi usul ve esas açısından tümüyle yasal mevzuata uygun olarak titizlikle ve en ince detaya kadar gözetilerek gerçekleştirilmiş olup Fatma Girik, 2018 yılında, 2 tanık eşliğinde, devlet hastanesinden sağlık raporu alarak noter kanalıyla bu vasiyetnameyi bırakmıştır. O tarihlerde tüm yakın çevresine bir vasiyetname bırakmak istediğinden bahseden Fatma hanım vasiyetnameyi bırakmadan önce de tanıdığı avukatlardan ne yapması ve nasıl yapması gerektiği hususlarında hukuki mütalaa almıştır" dedi.