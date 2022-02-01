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Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Fatma Girik'in kardeşi "ihmal" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Fatma Girik, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmiş, usta oyuncunun cenazesi Bodrum'da 24 Ocak'ta toprağa verilmişti. Fatma Girik'in ölümünde ihmal olduğu iddiasıyla hastane yetkilileri ve yeğeni Ahu Turanlı hakkında kardeşi Günay Girik'in avukatı tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

01.02.2022 15:38 - Son Güncelleme: 01.02.2022 15:52
Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncusu Fatma Girik’in kardeşi ihmal iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Fatma Girik'in ölümünde ihmal olduğu iddiasıyla hastane yetkilileri ve yeğeni Ahu Turanlı hakkında kardeşi Günay Girik'in avukatı tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

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Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncusu Fatma Girik’in kardeşi ihmal iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

Girik'in kardeşi Günay Girik, ablasının vefatında ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle olayın araştırılması için hastane yetkilileri ve sanatçının yeğeni Ahu Turanlı hakkında avukatı Akın Centilmen aracılığıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncusu Fatma Girik’in kardeşi ihmal iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

Avukat Akın Centilmen, Fatma Girik'in ölümünden büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncusu Fatma Girik’in kardeşi ihmal iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

Fatma Girik'in yanında uzun yıllar çalışan Türkmen asıllı bakıcının hastanede de refakatçi olarak bulunduğunu belirten Centilmen, "Fatma Hanım hastanede yatarken yanında kalan kişi kendini iyi hissetmeyerek test yaptırmak istiyor ve durumu Ahu Hanım'a söylüyor.

Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncusu Fatma Girik’in kardeşi ihmal iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

Hastane test için bin lira isteyince Ahu Hanım bunu yaptırmıyor. Birkaç gün sonra Fatma Hanım fenalaşınca bu kişiye test yapıyorlar ve pozitif çıkıyor. Yoğun bakıma alınan Fatma Hanım da hayatını kaybediyor.

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