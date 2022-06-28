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    • Magazin
    • 28.06.2022 09:53
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    • 28.06.2022 09:54
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    Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı mesleği ne? Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı kimdir, kaç yaşında?

    Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın hiç görüşmediği bir kızı olduğu ortaya çıktı. Arkın'ın görüşmediği kızı Filiz Canlı'nın fotoğrafını görenler, şaşkınlığını gizleyemedi. Peki, Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı mesleği ne?

    takvim.com.tr
    Cüneyt Arkın’ın kızı Filiz Canlı kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Arkın’ın kızı Filiz Canlı mesleği ne?

    Cüneyt Arkın'ın vefat etmesinin ardından ailesi hakkında bilgiler merak edildi. Özellikle oğlu ve kızı hakkında aramalar arttı. Peki, Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı mesleği ne? İşte merak edilenler!

    CÜNEYT ARKIN'IN KIZI FİLİZ CANLI KİMDİR?

    Cüneyt Arkın'ın Güler Mocan ile 4 yıl süren evliliğinden olan kızı Filiz gözlerden uzak büyümüş hatta Cüneyt Arkın tarafından sır gibi saklanmıştı. Birçok kişinin bilmediği Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı 1966 yılında doğmuştur.

    Annesi Güler Mocan ve babası Cüneyt Arkın 1968'de boşandıktan sonra babası ile bir daha hiç görüşmemiştir. Filiz Canlı, yıllar sonra 11 yaşındaki kızı Defne'nin "Dedemle tanışmak istiyorum" açıklamasıyla gündeme gelmişti. Kızı ile hiç görüşmeyen Cüneyt Arkın'a kızı Filiz Canlı ve torunu sorulduğunda 'Onları tanımıyorum' demişti.

    Usta oyuncu Cüneyt Arkın hakkında ortaya çıkan bir gerçek, herkesi şaşırttı. Arkın'ın 2 oğlundan önce dünyaya gelen bir kızı olduğunu duyanlar, kulaklarına inanamadı.

    Asıl mesleği doktorluk olan Cüneyt Arkın, oyunculuğa başlamadan önce ilk evliliğini meslektaş Güler Mocan ile yapmıştı.

    Usta oyuncunun meğer bu evlilikte 1966 yılında bir kızı oldu. Çift kızlarına Filiz adını verirken, 2 yıl sonra boşandı.ü

        KIZI FİLİZ CANLI HAKKINDA BİLGİLER!

        Doğum tarihi: 1966 (56 yaşında)
        Ebeveynleri: Cüneyt Arkın, Güler Mocan
        Çocukları: Defne Canlı
        Kardeşleri: Kaan Cüreklibatır, Murat Arkın


        Büyükanneleri ve Büyükbabaları: Hacı Yakup, Halise Cüreklibatır
        Eğitim: Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1987–1990), Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü
        Halası/Teyzesi: Saadet İrişen
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