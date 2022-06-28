Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu paylaştı! Gelinlikli ve damatlıklı halleri ortalığı sallamıştı: "Nikah fotoğraflarımız..."
Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu paylaştı! Gelinlikli ve damatlıklı halleri ortalığı sallamıştı. 25 Haziran 2022 Cumartesi günü bir otelde sade bir törenle nikah masasına oturan Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu gündemden düşmüyor. 15. sezona evli bir kadın olarak girecek olan başarılı televizyoncu Anlı nikahla ilgili sessizliğini korurken, eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.
"NİKAH FOTOĞRAFLARIMIZ..."
Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu paylaştı! Gelinlikli ve damatlıklı halleri ortalığı sallamıştı...
GELİNLİKLİ MÜGE SOSYAL MEDYA GÜNDEMİNDE...
Müge Anlı gelinlikle Sinaşi Yüzbaşıoğlu ise damatlıkla... Herkes düğünü merak ederken o görüntü ortaya çıktı sosyal medya yıkıldı.
Ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibi her sezon finalinde olduğu gibi balonlarını gökyüzüne uçurdu ve böylece 14. sezon geride kaldı...
15. yeni sezonda evli bir kadın olacağını belirten Müge Anlı canlı yayında, "Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama ne yazık ki, o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki. Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. sizi okumuyorum!"
"Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim."