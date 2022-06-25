Sihirli Annem'in senaristi Gamze Özer neden öldü, hastalığı neydi? Gamze Özer ÖLDÜ MÜ? Gamze Özer kimdir, kaç yaşındaydı? Dizileri ve filmleri...

Gazme Özer hakkında aramalar hız kazandı. Sihirli Annem, Hanımın Çiftliği, Kınalı Kar gibi yayınlandığı dönemde ekranda fırtınalar estiren çok sayıda dizi ve filmin senaristi Gamze Özer hayata gözlerini yumdu. Vatandaşlar arama motorlarında, "Gamze Özer kimdir, neden öldü? Sihirli Annem'in senaristi Gamze Özer hastalığı neydi?" Sorularına yanıt aramaya başladı. işte detaylar...
Sihirli Annem, Hanımın Çiftliği, Kınalı Kar gibi yayınlandığı dönemde ekranda fırtınalar estiren çok sayıda dizi ve filmin senaristi Gamze Özer hayatını kaybetti.
47 yaşındaki Gamze Özer'in acı haberini Armağan Çağlayan duyurdu.
Çağlayan, Twitter sayfasında "İnanamıyorum! Ahhhh Gamze… Her ölüm erken ama senin için çooook erkendi…. Yattığın yer incitmesin " notunu paylaştı.