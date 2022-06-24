Gülsim Ali'nin öldüğü Gönül Dağı'nda kriz! Bu kez Hazal Çağlar'ın cenazesi kalktı! Ramazan ve Asuman'ın mutlulukları kursaklarında kaldı!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda ayrılık kol geziyor. Sezon finalinde ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan'ın canlandırdığı Dilek karakteri hayatını kaybetmişti. Ramazan ve Asuman'ın mutluluklarının kursaklarında kaldığı son bölümde izleyici gözyaşlarına boğulmuştu. Yeni sezon için önümüzdeki günlerde çekimler başlayacak. 3. sezon için ortaya atılan iddialar ise yenilir yutulur değil. Bu kez de Hazal Çağlar'ın diziden ayrılacağı konuşuluyor. İşte detaylar...
GÖNÜL DAĞI HAZAL ÇAĞLAR GİDİYOR MU?
Gönül Dağı sezon finalinde Ramazan ve Asuman'ın düğün akşamı Dilek'ten kötü haber geldi. Dağda kaza geçiren Dilek'in ölümü herkesi yasa boğdu. Taner'in yıkıldığı bölümde bebeğin kurtulması ise gönüllere bir nebze su serpti.
YERİNE GELECEK İSİM BİLE ORTAYA ÇIKTI
Ramazan ve Asuman için ise unutulmaz bir düğün oldu. Gülsim Ali'nin ayrılığı sonrası diziden bu kez de Hazal Çağlar'ın ayrılacağı iddia ediliyor.
3. sezonda projeye veda edeceği konuşulan oyuncunun yerine ise Sıla Türkoğlu'nun geleceği öne sürülüyor. Ancak resmi bir açıklama bulunmuyor.