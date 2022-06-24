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    • Magazin
    • 25.06.2022 10:13
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    • 25.06.2022 10:13
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    Gülsim Ali'nin öldüğü Gönül Dağı'nda kriz! Bu kez Hazal Çağlar'ın cenazesi kalktı! Ramazan ve Asuman'ın mutlulukları kursaklarında kaldı!

    Gönül Dağı dizisinde kriz! Hayranları gözyaşlarını tutamayacak! Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Gönül Dağı 65. bölümüyle ekranlara kısa bir veda etti. Sezon finaline giren fenomen dizi 3. sezonuyla yeniden izleyici karşısına çıkacak. Heyecanla yeni bölümleri beklenirken gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Peki neler oluyor? Hazal Çağlar Gönül Dağı dizisinden ayrılacak mı, neden?

    Ramazan ve Asuman’ın mutlulukları kursaklarında kaldı!

    TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda ayrılık kol geziyor. Sezon finalinde ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan'ın canlandırdığı Dilek karakteri hayatını kaybetmişti. Ramazan ve Asuman'ın mutluluklarının kursaklarında kaldığı son bölümde izleyici gözyaşlarına boğulmuştu. Yeni sezon için önümüzdeki günlerde çekimler başlayacak. 3. sezon için ortaya atılan iddialar ise yenilir yutulur değil. Bu kez de Hazal Çağlar'ın diziden ayrılacağı konuşuluyor. İşte detaylar...

    GÖNÜL DAĞI HAZAL ÇAĞLAR GİDİYOR MU?

    Gönül Dağı sezon finalinde Ramazan ve Asuman'ın düğün akşamı Dilek'ten kötü haber geldi. Dağda kaza geçiren Dilek'in ölümü herkesi yasa boğdu. Taner'in yıkıldığı bölümde bebeğin kurtulması ise gönüllere bir nebze su serpti.

    YERİNE GELECEK İSİM BİLE ORTAYA ÇIKTI

    Ramazan ve Asuman için ise unutulmaz bir düğün oldu. Gülsim Ali'nin ayrılığı sonrası diziden bu kez de Hazal Çağlar'ın ayrılacağı iddia ediliyor.

    3. sezonda projeye veda edeceği konuşulan oyuncunun yerine ise Sıla Türkoğlu'nun geleceği öne sürülüyor. Ancak resmi bir açıklama bulunmuyor.

        HAZAL ÇAĞLAR KİMDİR?

        1996 doğumlu olan Hazal Çağlar, Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Güzel oyuncu Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Asuman karakteriyle ün kazandı.

        Dizide söylediği şarkı ve türkülerle dikkatleri üzerine çeken ünlü ismin dizide Ramazan ile olan hikayesine yer veriliyor.
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        Haberler Magazin Gülsim Ali'nin öldüğü Gönül Dağı'nda kriz! Bu kez Hazal Çağlar'ın cenazesi kalktı! Ramazan ve Asuman'ın mutlulukları kursaklarında kaldı!
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