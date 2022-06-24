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Haberler Magazin Galatasaraylı Alpaslan Öztürk eşi Ebru Şancı'nın dekoltesini kapatmaya çalışınca... Ortaya bomba görüntü çıktı: "Gergin yine"

Galatasaraylı Alpaslan Öztürk eşi Ebru Şancı'nın dekoltesini kapatmaya çalışınca... Ortaya bomba görüntü çıktı: "Gergin yine"

Galatasaraylı Alpaslan Öztürk eşi Ebru Şancı'nın dekoltesini kapatmaya çalışınca... Ortaya bomba görüntü çıktı. Ebru Şancı Galatasaray'da forma giyen futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile pozlarını paylaştı. Hem slip mayo hem de eşiyle ilgili açıklamasıyla geçtiğimiz haftaya damga vuran eski model, dekolteli pozlarını verirken eşinin kapatmaya çalıştığı anları, "Gergin yine" notuyla paylaştı, o anlar gündeme bomba gibi düştü. Alpaslan Öztürk eşinin taytlı görüntülerine yasak getirmişti!

24.06.2022 09:12 - Son Güncelleme: 24.06.2022 09:18
Galatasaraylı Alpaslan Öztürk eşi Ebru Şancı’nın dekoltesini kapatmaya çalışınca... Ortaya bomba görüntü çıktı: Gergin yine

ORTAYA BOMBA GÖRÜNTÜ ÇIKTI

GalatasarayAlpaslan Öztürk eşi Ebru Şancı'nın dekoltesini kapatmaya çalışınca olanlar oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaraylı Alpaslan Öztürk eşi Ebru Şancı’nın dekoltesini kapatmaya çalışınca... Ortaya bomba görüntü çıktı: Gergin yine

Galatasaray'da forma giyen Alpaslan Öztürk ile evli olan Ebru Şancı daha önce eşinin taytlı, büstiyerli fotoğraflara izin vermediğini itiraf etmişti. Eski manken Ebru Şancı geçtiğimiz hafta ise canlı yayında eşini para karşılığında kadınlarla yemeğe gönderebileceğini söyleyerek dikkat çekmişti. Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Ebru Şancı futbolcu eşiyle Çeşme'ye gitti.

Galatasaraylı Alpaslan Öztürk eşi Ebru Şancı’nın dekoltesini kapatmaya çalışınca... Ortaya bomba görüntü çıktı: Gergin yine

Süper mini ve dekoltesi olan bir elbise giyen Ebru Şancı eşiyle pozlar verdi. Futbolcu Alpaslan Öztürk bir ara eşinin dekoltesinden rahatsız oldu.

Galatasaraylı Alpaslan Öztürk eşi Ebru Şancı’nın dekoltesini kapatmaya çalışınca... Ortaya bomba görüntü çıktı: Gergin yine

Ebru Şancı kocasının dekoltesini eliyle çekiştirdiği anları paylaşıp "Gergin yine" yorumunu yaptı.

Galatasaraylı Alpaslan Öztürk eşi Ebru Şancı’nın dekoltesini kapatmaya çalışınca... Ortaya bomba görüntü çıktı: Gergin yine

Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk'ün pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

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