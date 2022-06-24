Galatasaraylı Alpaslan Öztürk eşi Ebru Şancı'nın dekoltesini kapatmaya çalışınca... Ortaya bomba görüntü çıktı: "Gergin yine"

Galatasaray'da forma giyen Alpaslan Öztürk ile evli olan Ebru Şancı daha önce eşinin taytlı, büstiyerli fotoğraflara izin vermediğini itiraf etmişti. Eski manken Ebru Şancı geçtiğimiz hafta ise canlı yayında eşini para karşılığında kadınlarla yemeğe gönderebileceğini söyleyerek dikkat çekmişti. Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Ebru Şancı futbolcu eşiyle Çeşme'ye gitti.