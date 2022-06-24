Galatasaraylı Alpaslan Öztürk eşi Ebru Şancı'nın dekoltesini kapatmaya çalışınca... Ortaya bomba görüntü çıktı: "Gergin yine"
Galatasaraylı Alpaslan Öztürk eşi Ebru Şancı'nın dekoltesini kapatmaya çalışınca... Ortaya bomba görüntü çıktı. Ebru Şancı Galatasaray'da forma giyen futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile pozlarını paylaştı. Hem slip mayo hem de eşiyle ilgili açıklamasıyla geçtiğimiz haftaya damga vuran eski model, dekolteli pozlarını verirken eşinin kapatmaya çalıştığı anları, "Gergin yine" notuyla paylaştı, o anlar gündeme bomba gibi düştü. Alpaslan Öztürk eşinin taytlı görüntülerine yasak getirmişti!
24.06.2022 09:12 - Son Güncelleme: 24.06.2022 09:18
ORTAYA BOMBA GÖRÜNTÜ ÇIKTI
Galatasaraylı Alpaslan Öztürk eşi Ebru Şancı'nın dekoltesini kapatmaya çalışınca olanlar oldu.
Galatasaray'da forma giyen Alpaslan Öztürk ile evli olan Ebru Şancı daha önce eşinin taytlı, büstiyerli fotoğraflara izin vermediğini itiraf etmişti. Eski manken Ebru Şancı geçtiğimiz hafta ise canlı yayında eşini para karşılığında kadınlarla yemeğe gönderebileceğini söyleyerek dikkat çekmişti. Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Ebru Şancı futbolcu eşiyle Çeşme'ye gitti.
Süper mini ve dekoltesi olan bir elbise giyen Ebru Şancı eşiyle pozlar verdi. Futbolcu Alpaslan Öztürk bir ara eşinin dekoltesinden rahatsız oldu.