Hande Erçel’den minik siyah bikinisiyle fizik dersi! Ablası Gamze Erçel ve yeğeni Mavi’yle doyasıya eğlendi! Kaan Yıldırım sonrası...

"HANDE'Yİ ÇABUK UNUTTU"

Marmaris'te de tatile çıkan oyuncu çiftin mutluluğunun kısa sürdüğü konuşuluyor. Daha önce de adının birlikte anıldığı kendisi gibi oyuncu olan Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden tatil paylaşımları yapması dikkat çeken Kaan Yıldırım hakkında "Hande Erçel'i çabuk unuttu" ve "Yeni bir aşka yelken açtı" şeklinde iddialar ortaya atıldı.