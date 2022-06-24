Hande Erçel'den minik siyah bikinisiyle fizik dersi! Ablası Gamze Erçel ve yeğeni Mavi'yle doyasıya eğlendi! Kaan Yıldırım sonrası...
Son olarak Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkla magazin gündemine gelen Hande Erçel şu sıralar tatilin tadını çıkarıyor. Ablası Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım ve yeğeni Mavi'yle tatile giden Hande Erçel'e aynı zamanda Şükran Ovalı ve Gözde Seda Altuner de eşlik ediyor. Önceki gün dünyalar tatlısı yeğeni Mavi'yle deniz keyfi yapan Hande Erçel, minik siyah bikinisiyle dosta düşmana meydan okudu.
Meslektaşı Kerem Bürsin'le 'reklam birlikteliği' iddialarının gölgesinde yaşadığı ayrılık sürecinin ardından Kaan Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, geçtiğimiz mart ayında ünlü oyuncuyla Emirgan'da bir mekanda eğlenmişti. Gece boyu samimi oldukları iddia edilen çift, çıkışta Yıldırım'ın arabasına binmişti. Arka koltuğa binen ikili, basın mensuplarına görüntü vermek istemese de planları tutmamıştı.
AŞK LONDRA'DA BELGELENDİ!
2019 yılında ekranlara gelen 'Halka' adlı dizide rol arkadaşı olan Kaan Yıldırım ve Hande Erçel, nisan ayında ise İngiltere'de görüntülenmişti. Londra'da baş başa tatil yaparken Gossippasta objektifine yakalanan ikilinin ilişkisi belgelenmişti.
"HANDE'Yİ ÇABUK UNUTTU"
Marmaris'te de tatile çıkan oyuncu çiftin mutluluğunun kısa sürdüğü konuşuluyor. Daha önce de adının birlikte anıldığı kendisi gibi oyuncu olan Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden tatil paylaşımları yapması dikkat çeken Kaan Yıldırım hakkında "Hande Erçel'i çabuk unuttu" ve "Yeni bir aşka yelken açtı" şeklinde iddialar ortaya atıldı.
"KAAN HEP ARKADAŞIMDI"
Hande Erçel, önceki gün Etiler'de bulunan menajerlik şirketinden çıkarken objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu, Kaan Yıldırım'ın görüntüleri hatırlatılınca şu açıklamayı yaptı:
Yani şöyle diyeyim o zaman. Hayatımda kimse yok. Şu an işimle yoğunum ve çok mutluyum. Kaan her zaman arkadaşımdı. Arkadaşım kalacak.
Kaan Yıldırım'la kısa süreli aşk yaşayan 28 yaşındaki oyuncu Hande Erçel tatil sezonunu açtı. Instagram'da 28 milyondan fazla takipçisi bulunan Erçel bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı.